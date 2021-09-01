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拉友賣帳戶索介紹費 男遭詐騙集團痛毆 怒報案...滅團！

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

王姓男子以6萬元價格出售帳戶供詐騙集團使用，再介紹朋友賣帳戶，每本帳戶他可拿2萬介紹費，豈料詐騙集團少給錢，王索討，遭劉姓主嫌毆打，當下打110報案。台北市警中山分局建國派出所立刻出動警力前往其據點，逮捕劉等8人，查獲安非他命、犯罪用手機、筆記型電腦、人頭帳戶，詢後依詐欺、違反組織條例、毒品罪嫌將8人送辦，也將王依詐欺共犯送辦。

警方調查，王男（26歲）是在臉書社團看見「偏門交流—招募帳戶辦貸款、現賺高額現金」廣告，因缺錢出賣個人帳戶，也介紹2位朋友賣帳戶給劉嫌（32歲）使用；上月28日凌晨3點，王向劉嫌索討4萬元介紹費，劉卻只給1萬，王怒斥，卻遭劉痛毆，負傷離開其復興北路據點後，當下打110報案。

警方迅速派員前往詐騙集團藏匿處，敲門後雖無人回應，但屋內傳出人聲，便破門逮人，當天凌晨在屋內查獲2台筆記型電腦、11支人頭手機、11本人頭帳戶、金融卡，以及安非他命、吸食器。

警方也逮捕劉嫌等8人，8人均坦承犯行，詢後依詐欺、違反組織條例、毒品罪嫌送辦，也將王依詐欺共犯送辦。

警方逮捕劉姓主嫌等8人，詢後依詐欺、違反組織條例、毒品罪嫌將8人送辦，也將王男依詐欺共犯送辦。記者蔡翼謙／翻攝
警方逮捕劉姓主嫌等8人，詢後依詐欺、違反組織條例、毒品罪嫌將8人送辦，也將王男依詐欺共犯送辦。記者蔡翼謙／翻攝
警方查獲2台筆記型電腦、11支人頭手機、11本人頭帳戶、金融卡，以及安非他命、吸食器。記者蔡翼謙／翻攝
警方查獲2台筆記型電腦、11支人頭手機、11本人頭帳戶、金融卡，以及安非他命、吸食器。記者蔡翼謙／翻攝

詐騙集團 詐欺 毒品

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