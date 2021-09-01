猝死男嬰驗出安毒！雄檢闖毒窟 救出8發展遲緩童

去年11月高雄一名2月大呂姓男嬰感冒猝死，體內被驗出安非他命反應，高雄地檢署主動偵辦，3月前往呂家搜索，發現屋內有8名幼童長期置身「毒窟」，緊急救出8童安置，體內都被驗出安毒反應，且有發展遲緩等現象，懷疑是長期接觸毒煙所致；呂童的父母、姑丈和伯父坦承在房內吸毒，高雄地檢署偵結，將他們4人依妨害幼童發育等罪嫌起訴。

檢方調查，男嬰生母及用毒親友，長期在住處內以火燒方式用毒，檢警入內時，還有8名幼童在內，年紀僅為2至8歲，8名幼童經過醫師診斷，都有發展遲緩、語言遲緩或體重過輕等問題，懷疑是長期與毒品接觸加上照護不良有關，被救出後緊急交由社工人員安置。

高雄檢方去年11月11日接獲一起男嬰死亡的相驗案件，隨即會同法醫相驗，隔日在高雄市殯儀館解剖釐清死因，確認死因為支氣管肺炎併水腫，起初排除有他殺嫌疑，但進一步檢驗血液、尿液，竟驗出有安非他命成分，雖與死因無關，但已引起檢方懷疑，由承辦檢察官任亭主動簽分偵辦。

檢方調查，身亡男嬰的母親周女（26歲）、父親呂男（27歲）、姑丈吳男（28歲）、伯父呂男（28歲）及其子女共12人同住一棟透天厝，今年3月11日由警方持法院核發搜索票進入男嬰家中搜索，順利救出幾名長期處在「毒窟」的幼童；8名幼童採集尿液、毛髮送檢，都有安非他命反應，屋內還發現2包安毒、吸食器等。

誇張的是，周女被約談時，還懷有4個月大身孕，卻不顧肚中嬰兒安全，持續施用毒品，屋內門窗僅留10至15公分空隙透氣；4名大人平均每周用毒3、4次，絲毫不顧屋內幾名幼童的身心發展。