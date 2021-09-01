警方從她身上追毒溯源 驚！她就是賣毒的人

綽號「小琪」的38歲李姓女子，今年5月時因吸毒被逮，沒想到警方向上查緝毒品來源，發現她另以暱稱「샤오 치」對外販賣安非他命及液態搖頭丸（俗稱G水、神仙水）。南港警方8月30日持搜、拘票於新北市三重住處逮人，並查獲神仙水1瓶、毒品膠囊33包、手機等證物，另逮捕藥腳等4人；警訊後將全案5人依違反毒品罪嫌移送新北地檢署。

警方根據5月的李女毒品案件向上溯源，發現有一名暱稱「샤오 치」在大台北地區販賣神仙水、安非他命、咖啡包等毒品，循線並透過資料比對，發現她竟然就是李女。

警方經數日蒐證，見時機成熟，上月30日兵分多路，持搜票、拘票至李女三重住處查獲神仙水1瓶（695公克）、分裝毒品膠囊33包（140公克)、分裝袋及手機2支等罪證；另在汐止、新店、文山、龜山等地逮捕跟李女買藥的4名藥腳。全案訊後依毒品罪嫌送辦。

據了解，李女坦承從過去買藥的「小琪」，化身成「샤오 치」，已賣藥2個月有餘；他稱會用韓文名，是單純喜歡，無他意；過去她就有2次因吸毒被逮，不料這次又栽在警方的安居專案（社區毒品溯源）手裡。