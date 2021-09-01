影／男子和前女友車內吵架 持槍柄敲她頭 逃進公寓被逮

新北市蘇姓男子與陳姓前女友在車內起口角，並涉嫌持車內模擬槍的槍柄敲陳女頭部。警方獲報到場，蘇不在車內，不久在附近公寓樓梯間將他逮捕，並在車內起出模擬槍和改造槍各1把及毒品等證物。員警將蘇男帶回偵詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例送辦。

新北市瑞芳警分局今天表示，8月30日接獲「110」通報，瑞芳三爪子坑路發生男女糾紛。員警到場時，只看到陳姓女子在場，並說她與蘇男本來到瑞芳要拜訪友人，卻在車上發生爭吵，蘇用槍柄敲打她的頭部後下車離去。

員警判斷蘇男應未走遠，在附近訪查，從當地住戶口中得知蘇疑跑進停車位置不遠處的公寓。警方封閉公寓出入口逐層清查，上到2樓時，聽到上方樓梯間傳來腳步聲，火速上樓在3樓樓梯間逮捕蘇男。