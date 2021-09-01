聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／男子和前女友車內吵架 持槍柄敲她頭 逃進公寓被逮
新北市蘇姓男子與陳姓前女友在車內起口角，並涉嫌持車內模擬槍的槍柄敲陳女頭部。警方獲報到場，蘇不在車內，不久在附近公寓樓梯間將他逮捕，並在車內起出模擬槍和改造槍各1把及毒品等證物。員警將蘇男帶回偵詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例送辦。
新北市瑞芳警分局今天表示，8月30日接獲「110」通報，瑞芳三爪子坑路發生男女糾紛。員警到場時，只看到陳姓女子在場，並說她與蘇男本來到瑞芳要拜訪友人，卻在車上發生爭吵，蘇用槍柄敲打她的頭部後下車離去。
員警判斷蘇男應未走遠，在附近訪查，從當地住戶口中得知蘇疑跑進停車位置不遠處的公寓。警方封閉公寓出入口逐層清查，上到2樓時，聽到上方樓梯間傳來腳步聲，火速上樓在3樓樓梯間逮捕蘇男。
員警將蘇押到他的轎車，在車內中控台置物盒看到1把模擬槍，接著在駕駛座位下方找到1把改造槍、子彈1發、彈匣1個，並查獲海洛因殘渣和毒品吸食器等證物，帶回偵詢後，昨將全案移送基隆地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言