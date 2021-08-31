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台南3歲女童疑遭施虐致死 檢方聲押禁見母親及同居人

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市一名3歲女童昨晚被送到醫院急診室急救時，全身多處瘀傷，經急救後仍回天乏術，警方查出女童方姓母親及胡姓男同居人涉嫌以擦地用拖把打女童，疑遭長期虐待致死，檢警下午相驗，發現女童頭、胸、腹、臀部及四肢均有大面積瘀血，頸部及口、鼻也都有捏掐及出血痕跡，初步研判是以棍棒及徒手方式造成，但詳細死因仍待擇日解剖。檢方晚間複訊後，認母親及同居人涉殺人重罪，且有逃亡、滅證及串證之虞聲請羈押禁見。

檢方表示，經檢察官訊問後，認被告二人均涉犯殺人等罪嫌，為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，有逃亡、滅證及串證之虞，諭知聲請羈押。

警方昨晚10時20分接獲醫院通報，3歲女童昏迷，全身上下多處瘀傷，送到醫院前已經意識不清，雖然經過醫院人員緊急救治，仍回天乏術。警方據報後，將女童的方姓母親及同居胡男帶回留置詢問。

胡男表示，小孩之前曾經不乖吵鬧，他曾輕輕打過她；方姓母親也表示，之前女童曾經吵鬧，為了教小孩，才出手打小孩，然而，兩人都否認昨晚曾打小孩。警方認為，兩人說法避重就輕，警詢後將兩人依過失致死罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

台南地檢署晚間複訊後，認母親及同居人涉殺人重罪，且有逃亡、滅證及串證之虞聲請羈押禁見。記者黃宣翰／攝影
台南地檢署晚間複訊後，認母親及同居人涉殺人重罪，且有逃亡、滅證及串證之虞聲請羈押禁見。記者黃宣翰／攝影

殺人 檢察官

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