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高雄治安較去年佳 陳其邁要求掃蕩黑幫

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市陳其邁今天在治安會議，指示警方依據地區特性，防範可能發生的犯罪因素，並要求高雄市警局，針對幫派、販毒、地下錢莊、暴力討債、街頭暴力，持續規畫掃蕩。

據警方統計，今年1月至7月，「全般刑案」發生數1萬4479件，比去年同期減少1186件，破獲率較去年同期提高3.08％；「暴力犯罪」發生33件，也比去年同期減少15件，且破案率達100％；「槍擊案」發生5件比去年同期減少3件，也全數偵破。

高雄市警局表示，掃蕩黑幫方面，針對以宮廟、經紀公司等名義的犯罪組織，查捕治平對象43人、到案成員266人，共計309人，治平對象較去年同期多18人、成員多136人，另外，5月成立「毒品查緝中心」任務編組，今年7月查獲重大毒品案件20件37人，比去年同期增加9件19人，在打詐成果，偵破8件重大詐欺案，即時攔阻民眾遇詐匯款488件，總計保護市民免受財產損失金額達1億3623萬元，與去年同期比較，增加攔阻196件、攔阻金額增加達3400萬。

陳其邁今天主持治安會議，感謝警方配合防疫單位的付出，同時認為防疫期間，可能衍生強盜、搶奪、詐騙等治安問題，要求治安工作不因防疫打折，各警察機關應依據地區特性，防範可能發生的各種犯罪，並規畫掃蕩幫派、販毒、地下錢莊、暴力討債、街頭暴力，確保治安穩定。

高雄市長陳其邁今天主持治安會議，要求警方掃蕩黑幫。圖／高雄市警局提供
高雄市長陳其邁今天主持治安會議，要求警方掃蕩黑幫。圖／高雄市警局提供
高雄市長陳其邁今天主持治安會議，要求警方掃蕩黑幫。圖／高雄市警局提供
高雄市長陳其邁今天主持治安會議，要求警方掃蕩黑幫。圖／高雄市警局提供

高雄市 地下錢莊 毒品 警察 陳其邁

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