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影／桃園偏僻鐵皮屋藏喵喵製毒工廠 可製成90萬包毒咖啡
製毒師黃姓男子涉嫌帶兩名學徒在桃園市租鐵皮屋製造三級毒品喵喵，刑事局搜索逮捕3人，起出143公斤喵喵半成品，估算可製成市價4億餘元的90萬包毒品咖啡包；檢方訊後依毒品罪嫌聲押禁見3人獲准。
警方調查，34歲黃男前年被查獲涉嫌製造喵喵，因罪證不足獲不起訴；今年6月起，他帶25歲陳男、23歲許男，在桃園新屋區偏僻處承租一間鐵皮屋當製毒工廠。
鐵皮屋約60坪大，3人平常住1樓，在2樓使用四級毒品2-碘-甲基苯丙酮製造喵喵，還戴上防毒面具，避免聞到製造過程散發的惡臭。
刑事局國際科偵一隊接獲情資，7月15日搜索工廠，逮捕黃等3人，查扣喵喵半成品143.72公斤、成品7公克及製毒溶劑甲胺、甲苯等原料2500公斤。3人坦認製毒。
毒咖啡氾濫，喵喵是主要成分，為杜絕喵喵原料，政府在7月14日公告2-碘-甲基苯丙酮為四級毒品。警方說，2-碘-甲基苯丙酮在大陸為合法化學品，研判是從大陸輸入。
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