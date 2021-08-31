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他因忌妒涉持刀殺害情敵 檢依殺人、傷害罪嫌起訴

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市陳姓男子疑因忌妒馬姓前女友與他人交往，今年7月3日晚間6時許到楠梓區馬女住處，涉先以扳手破門，見馬女與林姓男子同在房間，再持水果刀猛砍2人，林男多處受傷、大量出血當場死亡，馬女也有刀傷，逃到2樓房間才躲過一劫，橋頭地檢署昨偵結，依殺人罪、傷害罪家暴法起訴陳男。

起訴書指出，陳男（66歲）與馬女（55歲）為前男女友關係，兩人2020年10月分手，馬女曾在今年4月30日向法院申請保護令，但陳男疑因認馬女有新歡心生怨懟，不顧違反保護令，今年7月初晚間6點50分騎機車持扳手、19公分的水果刀到馬女位於楠梓區的住處。

陳男先以扳手破壞大門，衝到二樓發現馬女與一名林姓男子（54歲）同住，雖馬女向前阻止，但陳男卻持水果刀砍向馬女臉、背，林男見狀將陳男推倒、以雙手抓住陳男手臂想制止他，但陳男殺紅了眼，即使被推倒，仍不斷朝林男頭部、手臂、頸部等位置刺擊，造成林男身上共有43處銳器傷。

其中林男因左手臂動脈遭刺斷，大量出血死亡。馬女右後背部、右眼眶及左手無名指也有撕裂傷，因躲在2樓房間才幸免於難。檢方訊後依殺人罪、傷害罪、家暴法等罪起訴陳男。

另陳男對馬女殺人未遂部分，因馬女偵查中證稱，陳男是針對林男，但馬女擋在前面才遭刺傷，加上馬女身上的傷勢皆非要害、致命的地方，難認陳男有想置馬女於死地的作為，又因與前面殺人罪、傷害罪嫌為同一個社會事實，不另做不起訴處分。

高雄市陳姓男子因忌妒馬姓前女友另結新歡，涉持水果刀殺害陳姓男子，馬女也受傷，檢方昨偵結，依殺人、傷害等罪嫌起訴。圖／本報資料照
高雄市陳姓男子因忌妒馬姓前女友另結新歡，涉持水果刀殺害陳姓男子，馬女也受傷，檢方昨偵結，依殺人、傷害等罪嫌起訴。圖／本報資料照
高雄市陳姓男子因忌妒馬姓前女友另結新歡，涉持水果刀殺害陳姓男子，馬女也受傷，檢方昨偵結，依殺人、傷害等罪嫌起訴。圖／本報資料照
高雄市陳姓男子因忌妒馬姓前女友另結新歡，涉持水果刀殺害陳姓男子，馬女也受傷，檢方昨偵結，依殺人、傷害等罪嫌起訴。圖／本報資料照

傷害罪 殺人 家暴

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