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花蓮役男退伍前砍傷人躲營區 警循線逮人

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

一名19歲簡姓男子、20歲張姓男子在陸軍花東防衛指揮部，接受4個月軍事訓練，分別在25日及31日退伍，沒想到21日在市區酒吧門口前，與另一組人發生口角、鬥毆，簡男還涉嫌拿刀砍傷人，事後龜縮躲回營區，刻意隱匿犯案，警方循線火速逮人，訊後依聚眾鬥毆、傷害罪嫌移送法辦。

簡男、張男與6名友人到花蓮市國聯五路的酒吧喝酒，21日凌晨4點多要離開時，其中一名友人與一名謝姓男子互看不順眼，竟動手追打，簡男更持預藏的刀械攻擊謝姓男子，造成其右小腿刀傷，謝男的2名友人也有皮肉傷，送醫後無大礙，簡、張驚覺出事，趕緊駕車逃逸。

經警方調查，發現簡男、張男逃回花防部的美崙的營區，報請檢察官指揮，並請花蓮憲兵隊協助，在25日前往營區逮捕2人，其中張男當天就要退伍，本來想要隱匿犯案，沒向軍中長官回報，仍被警方逮到，並將其他涉案的11人移送地檢署偵辦。

花防部政戰主任黃鍾昌表示，簡、張2人為花防部幹訓班常備兵役軍事訓練訓員，涉嫌違反傷害罪，25日收到通知，即編組實施專案調查，全案配合檢警偵辦，依「刑懲併行」移送法辦。同時加強軍事訓練役訓員法紀教育，籲請家屬協助約束子弟營外行止，防杜類似案件再發生。

另外，雖然疫情降為2級警戒，餐廳可營業，但該酒吧未落實防疫措施，警方已函請花蓮縣衛生局開罰。

服役的簡姓男子酒後拿刀砍傷人，遭警方移送法辦。圖／民眾提供
服役的簡姓男子酒後拿刀砍傷人，遭警方移送法辦。圖／民眾提供

傷害罪 衛生局 疫情

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