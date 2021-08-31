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桃園女毒駕遭攔 遭查獲K盤辯是「朋友的」藥檢露餡

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一輛轎車深夜上路卻沒開大燈，被員警攔查，意外在車上查獲毒品K他命及K盤，女駕駛辯稱是朋友的車，自己只是代駕載同車的酒醉女友人回家，被誤會「也太衰」，結果2人經檢測毒品反應均呈陽性，全案依毒品罪嫌送辦。

今天凌晨1時40分許，桃園警分局景福派出所員警巡邏時，在南華街發現一輛轎車深夜上路卻未開頭燈，便將其攔下勸導，然而當員警靠近車輛時，卻聞到一股濃濃的毒品K他命味，便上前盤查，隨後在前座避光墊上查獲K盤及K他命粉末。

劉姓女駕駛（28歲）見狀，連忙辯稱毒品「真的不是我的」，而是朋友的朋友的，自己只是幫同車但已酒醉的黃姓女友人（27歲）代駕，車輛則是黃女的朋友所有。

警方調查，黃女原與2名男子喝酒，一行人駕車途中曾被員警攔查，由於駕車的男性友人酒駕被逮，只好聯繫劉女前來代駕，先送黃女回家。

劉女表示，自己沒開過這輛轎車，不知大燈裝置怎麼使用，所以未開啟，毒品也非自己持有，直呼「太衰」；然而經員警將2人帶回檢測，毒品反應均呈陽性，全案依毒品罪嫌函送桃園地檢察署偵辦。

劉姓女子開車載酒醉友人回家，忘記開大燈遭攔，隨後車上被查獲K盤，雖辯稱是友人持有，但藥檢結果卻呈陽性，送辦。記者楊湛華／翻攝
劉姓女子開車載酒醉友人回家，忘記開大燈遭攔，隨後車上被查獲K盤，雖辯稱是友人持有，但藥檢結果卻呈陽性，送辦。記者楊湛華／翻攝
劉姓女子開車載酒醉友人回家，忘記開大燈遭攔，隨後車上被查獲K盤，雖辯稱是友人持有，但藥檢結果卻呈陽性，送辦。記者楊湛華／翻攝
劉姓女子開車載酒醉友人回家，忘記開大燈遭攔，隨後車上被查獲K盤，雖辯稱是友人持有，但藥檢結果卻呈陽性，送辦。記者楊湛華／翻攝

毒品

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