桃園女毒駕遭攔 遭查獲K盤辯是「朋友的」藥檢露餡

桃園市一輛轎車深夜上路卻沒開大燈，被員警攔查，意外在車上查獲毒品K他命及K盤，女駕駛辯稱是朋友的車，自己只是代駕載同車的酒醉女友人回家，被誤會「也太衰」，結果2人經檢測毒品反應均呈陽性，全案依毒品罪嫌送辦。

今天凌晨1時40分許，桃園警分局景福派出所員警巡邏時，在南華街發現一輛轎車深夜上路卻未開頭燈，便將其攔下勸導，然而當員警靠近車輛時，卻聞到一股濃濃的毒品K他命味，便上前盤查，隨後在前座避光墊上查獲K盤及K他命粉末。

劉姓女駕駛（28歲）見狀，連忙辯稱毒品「真的不是我的」，而是朋友的朋友的，自己只是幫同車但已酒醉的黃姓女友人（27歲）代駕，車輛則是黃女的朋友所有。

警方調查，黃女原與2名男子喝酒，一行人駕車途中曾被員警攔查，由於駕車的男性友人酒駕被逮，只好聯繫劉女前來代駕，先送黃女回家。