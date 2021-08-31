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邊查豬瘟邊抓毒 警方浴缸發現百公斤毒販

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市警方邊查豬瘟邊追毒，查出何姓男子涉嫌販賣海洛因，追去何的朋友家查捕他，他見警方追來，驚慌棄毒躲入浴缸，以水桶蓋頭，要避警方查緝，仍被員警從浴缸內揪出。警方在客廳桌下查獲6包海洛因，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送法辦，獲3萬元交保。

高雄市刑警大隊支援林園警分局，8月24日追查非洲豬瘟豬肉，同日刑大偵八隊也查出追尋多日的毒品人口何姓男子（47歲），到林園區路北汕二路陳姓朋友（51歲）住處，立即與林園警分局員警，搜索陳的租處，何姓男子發現警方追來，趕緊衝上2樓躲浴室。

警方搜索，發現客廳桌下有多包海洛因，重20多公克，追查上樓，才發現體重約百公斤的何姓男子，魁梧的身材趴入浴缸，只以水盆蓋住，想躲過警方查緝，馬上被員警揪出浴缸，才承認涉案。

據了解，何姓男子涉嫌毒品交易，聯絡交易毒品，便以朋友租處當據點，以每小包1000元價格涉販毒，依他依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

警方在浴缸發現何姓男子。記者林保光／翻攝
警方在浴缸發現何姓男子。記者林保光／翻攝
警方查獲何姓男子涉嫌持有的海洛因。記者林保光／攝影
警方查獲何姓男子涉嫌持有的海洛因。記者林保光／攝影
警方在浴室發現何姓男子，將他揪出浴缸。記者林保光／翻攝
警方在浴室發現何姓男子，將他揪出浴缸。記者林保光／翻攝
警方將何姓男子移送法辦。記者林保光／翻攝
警方將何姓男子移送法辦。記者林保光／翻攝
警方查獲何姓男子涉嫌持有的海洛因。記者林保光／攝影
警方查獲何姓男子涉嫌持有的海洛因。記者林保光／攝影

毒品 反毒 高雄市

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