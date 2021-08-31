20年前曾殺人入獄 這次打翻醋罈險刺死前妻男友判8年

桃園顏姓男子曾殺人被判刑12年，出獄後沒記起教訓，因不滿楊姓前妻和阮姓男子交往，傳訊騷擾楊「要割你那超會舔的舌頭」，又恫嚇阮「一定要給你死」，並持30公分藍波刀刺他左胸，害阮血流如注險喪命，法院痛批顏視寶貴生命如草芥，依殺人未遂罪判他8年，可上訴。

檢警調查，顏男2019年2月16日凌晨1點多跑到阮男在龜山的租屋處，持刀質問他楊女在何處，2人就發生口角肢體衝突，顏持長達30公分的尖刀刺向對方，阮閃避不及左胸口先中1刀，轉身逃跑時背部再遭刺，當場鮮血淋漓拔腿狂奔，緊急送醫縫合才撿回一命。

審理時，顏辯稱當時要找前妻，持刀追逐是為自保，防止阮男攻擊他才這麼做，刀子也是在阮房間撿到的，也不清楚對方為何傷成這樣。阮的辯護人也說，監視器未拍到阮男直接受傷過程，根據相關過程也難認顏有殺人故意。

阮男證稱，顏突然到他家說想進房間談，因當時沒見到楊女就覺得被耍，後來就發狂從隨身手提包抽出藍波刀朝他猛刺，還不斷說「要殺了你」、「今天一定要給你死」，「我這刀一定要刺進你的心臟」等語，結果就一年遭刺2刀。

法院並勘驗租屋處停車場監視器，發現可清楚看到阮男左胸、左後背都有血跡；另外，顏案發前還多次傳「等被我抓到，我先割你那超會舔的舌頭」、「比妓女還不如」訊息騷擾楊女，並以「從小到大沒這麼想殺死一個人」、「怨恨累積到最高點」等簡訊恫嚇阮男。

法院也認為，作案凶刀雖未查扣，但阮胸腔遭刺入深達5公分，可見下手力道猛、毫不留情，足有致死之意，且阮轉身要逃顏仍緊追在後未停手，所以根據2人關係、衝突起因、顏男受情緒刺激及下手輕重，其主觀上有殺人犯意，彰彰明甚。