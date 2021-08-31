違法搜索又傳爭議 法院批警偵辦手段「先射箭再畫靶」

台北陳姓女子被查獲持有毒品，反控警方搜索程序違法，桃園地院審理，搜索票上僅記載搜索陳住處、身體，警方卻在陳一現身就壓制，還對不在範圍內的手提包搜索，進而以找到毒品逮捕她，痛批這種偵辦手段「猶如先射箭，再畫靶」，認定警方違法搜索、侵害人權，判陳無罪，可上訴。

檢方起訴指出，陳女去年6月8日凌晨4點以38萬元向章姓男子（已歿，不起訴）買入半兩海洛因、11兩安非他命，直到10日凌晨在台北住家被桃園市警局刑警大隊、海巡署台北查緝隊搜索查獲，檢方依持有第一、第二級毒品罪嫌起訴他。

審理時，陳坦承持有，但辯稱「警方逮捕及搜索程序不合法」，自己非現行犯，逮捕前警方無從判斷他有攜帶毒品，警方搜索前未表明身分及出示搜索票，以讓她了解搜索範圍，搜索範圍也不包含隨身攜帶物件，搜索票寫她同意搜索，但當時被上銬，是迫於無奈不得已才同意。

法院查，陳的手提包被警方搜索，查扣4包海洛因（8.42公克）、13包安非他命（361.65公克），經勘驗警方密錄器，發現警方是在陳女手提包發現藏有毒品後，才以她是持有毒品現行犯為由，並雙手上銬逮捕，所以應審視警方對陳手提包搜索是否合法。

法院查看當時搜索票，記載的搜索範圍是陳住處、陳的身體及手機，並未及於她攜帶隨身物，因此警方不得以搜索票作為搜索她手提包依據，應以其他方式為之；另本件查無陳簽署自願受搜索同意書，且查獲當下，陳的友人已遭4名員警壓制在地、上銬，陳行動也遭限制。

警方還不斷要求陳自行取出攜帶物，並表示「已持有搜索票」要她配合，但並沒據實告知「搜索範圍根本不及於隨身攜帶物品」，陳當下也根本無法檢視搜索票，自然僅能聽從警方指示，可認陳應是在警方未充分揭露資訊下判斷，其「同意」警方搜索手提包不無受警方詐欺之嫌。

此外，警方搜索陳手提包發現1個鐵盒，打開才發現毒品，顯非一望可及處，陳身上也無藏放毒品跡象，陳也沒逃逸舉動，當時並無可逮捕、拘提陳的事由，警方就不能搜索她手提包，也無緊急搜索、同意搜索情形，認定警方是違法取得證據。

法院指出，本件警方對非經盤查而逃逸，也不是通緝犯、現行犯的陳限制人身自由，再以有搜索票為由，對非搜索票所載的手提包搜索，進而以找到毒品逮捕她，痛批警方這種偵辦手段「猶如先射箭，再畫靶」，也沒告知得拒絕夜間搜索，嚴重侵害陳人身自由，違法情節嚴重。