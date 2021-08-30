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毒販遭逮不配合惹怒警 徒手拆機車坐墊滿滿毒咖啡
32歲曾姓男子在高雄市區販賣毒咖啡包，高雄市刑大跟監多日蒐證，日前收網逮人，曾不僅態度不佳，還刻意誤導辦案，警方細查曾嫌詭計，一怒之下掰開機車坐墊，看到滿滿毒咖啡包遭查獲，曾嫌才甘願認栽。警方往上溯源，逮捕上游的楊姓藥頭，兩嫌合計查扣294包毒咖啡、鎮暴槍一把、33公克K他命，全案依毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦。
高雄市刑大去年底逮捕王姓藥頭，報請檢方指揮後向上溯源，掌握到提供王嫌貨源的是曾姓男子。
警方跟監多日，發現曾男生性狡猾，為避免遭到查緝，把機車置物箱當「倉庫」，將毒品分別藏在多部機車，需要出貨時再前往機車取貨。
警方日前見時機成熟，趁曾嫌開雙B名車至新興區一處車廠保養時，持拘票、搜索票上前逮人，將曾嫌帶至毒品藏匿處搜索。
起初曾假意配合，沒想到刻意引導刑大隊員至未藏毒的機車搜查，跟監他多日的員警發現車號不對，當場識破曾嫌伎倆，見曾不願交出鑰匙，「徒手」直接拆開機車坐墊，發現滿滿咖啡包藏在裡頭，讓曾嫌當場認栽。
後來警方根據曾嫌供述，再往上游追查，8月24日在屏東里港鄉一處飲料店，找到供貨給曾嫌的楊姓藥頭，依據揪出上下三層販毒的團伙。
警方在曾男、楊男身上、車上查獲毒咖啡包294包、33公克K他命、手機8支、現金1萬5900元以及鎮暴槍一把，其中槍枝經測試可輕易貫穿鋁板，威力不容小覷，全案警詢後將兩人移送橋頭地檢署。
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