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男子開註銷車牌上路引注意 苗警鷹眼槓上開花查獲毒品
45歲詹姓男子今天上午在苗栗縣卓蘭鎮市區駕駛懸掛註銷車牌轎車，縣警局交通警隊巡邏員警發現可疑盤查，又在詹男香菸盒內，查獲1包0.6公克海洛因，及2支摻有海洛因毒品香菸，除交通違規罰鍰1萬5300元外，全依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
縣警局交通隊巡邏警網今天上午在卓蘭鎮中正西路、興南街口，發現詹男駕駛轎車形跡可疑，員警立即以警用行動電腦查詢，發現車子懸掛註銷牌照，立即予以攔查，詹男神情緊張，警方進一步查出他涉嫌持有１包0.6公克海洛因，及2支摻有海洛因毒品香菸。
詹男供稱車子向友人借用，沒想到車牌遭註銷，反而引起警方注意，員警依違反道路交通管理處罰條例舉發1萬5300元的交通罰單，並坦承涉嫌持有及施用毒品等情，案由警方向上追溯毒品來源，苗栗縣警察局局長周煥興呼籲民眾能多注意生活周邊的可疑人事物 ，隨時與警方通報，苗警將全力保護地區治安。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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