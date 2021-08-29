快訊

299萬人願獻出手臂打BNT 百萬莫德納鐵粉「變心了」

李㼈淚別85歲老父 300人致意黑衣角頭全到場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子開註銷車牌上路引注意 苗警鷹眼槓上開花查獲毒品

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

45歲詹姓男子今天上午在苗栗縣卓蘭鎮市區駕駛懸掛註銷車牌轎車，縣警局交通警隊巡邏員警發現可疑盤查，又在詹男香菸盒內，查獲1包0.6公克海洛因，及2支摻有海洛因毒品香菸，除交通違規罰鍰1萬5300元外，全依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

縣警局交通隊巡邏警網今天上午在卓蘭鎮中正西路、興南街口，發現詹男駕駛轎車形跡可疑，員警立即以警用行動電腦查詢，發現車子懸掛註銷牌照，立即予以攔查，詹男神情緊張，警方進一步查出他涉嫌持有１包0.6公克海洛因，及2支摻有海洛因毒品香菸。

詹男供稱車子向友人借用，沒想到車牌遭註銷，反而引起警方注意，員警依違反道路交通管理處罰條例舉發1萬5300元的交通罰單，並坦承涉嫌持有及施用毒品等情，案由警方向上追溯毒品來源，苗栗縣警察局局長周煥興呼籲民眾能多注意生活周邊的可疑人事物 ，隨時與警方通報，苗警將全力保護地區治安。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

苗栗縣警局交通警隊巡邏員警今天發現註銷車牌上路，攔查可詹男涉嫌持有海洛因毒品。記者范榮達／翻攝
苗栗縣警局交通警隊巡邏員警今天發現註銷車牌上路，攔查可詹男涉嫌持有海洛因毒品。記者范榮達／翻攝
苗栗縣警局交通警隊巡邏員警今天發現註銷車牌上路，攔查可詹男涉嫌持有海洛因毒品。記者范榮達／翻攝
苗栗縣警局交通警隊巡邏員警今天發現註銷車牌上路，攔查可詹男涉嫌持有海洛因毒品。記者范榮達／翻攝

毒品 苗栗縣 警察

延伸閱讀

北市警查獲近百支大麻電子菸油 歹徒隨身攜帶上膛手槍

南市打擊毒品直轄市居冠 警：疫情執法無假期

學不乖！女星3度吸毒被捕　被驅逐出境6年一回國又觸法

嗨過頭！ 3男高雄六龜街頭駕車亮槍 警再起獲毒品

相關新聞

男子開註銷車牌上路引注意 苗警鷹眼槓上開花查獲毒品

45歲詹姓男子今天上午在苗栗縣卓蘭鎮市區駕駛懸掛註銷車牌轎車，縣警局交通警隊巡邏員警發現可疑盤查，又在詹男香菸盒內，查獲...

北市警查獲近百支大麻電子菸油 歹徒隨身攜帶上膛手槍

台北市萬華警分局執行「安居緝毒專案」，日前接獲線報有販毒集團以「自然系電子菸」當噱頭品牌，販賣摻有大麻的電子菸菸油，警方...

屏東內埔鄉河南巷 警方累計查10起「人與人的連結」

屏東縣警局為防止不當連結，造成防疫破口，結合城鄉發展處規畫，聯合稽查專案勤務，以旅館、汽車旅館、養生館與個人工作室，列為...

廣角鏡／趙經華追思會 特勤荷槍警戒

四海幫前幫主趙經華癌症逝世，昨天在一殯舉行追思會，現場除四海幫主張存偉率領幹部、幫眾弔唁，包括竹聯、北聯、松聯幫也前往致...

走私貓追查 林姓寵物業者養殖場犬隻都合法

「順發886」號漁船走私154隻品種貓來台，檢警在遭羈押林姓寵物業者在燕巢區繁殖場查獲犬隻一批。經高雄市動保處今天訪查均...

憂竹科寶山二期賤價徵收老家 8旬老翁今早抗議前猝逝

竹科寶山二期擴建計畫預計徵收寶山鄉大片土地，今早許多地主及居民不滿科管局初步提出的價格過低，相約怒衝科管局拉白布條抗議「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。