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北市警查獲近百支大麻電子菸油 歹徒隨身攜帶上膛手槍
台北市萬華警分局執行「安居緝毒專案」，日前接獲線報有販毒集團以「自然系電子菸」當噱頭品牌，販賣摻有大麻的電子菸菸油，警方25日展開行動，在北投區一家汽車旅館，查獲主嫌劉女（25歲）等4男1女，並起獲改造手槍、子彈、第二級毒品大麻菸油、第三級毒品愷他命等。
警方調查過程中發現，劉女等人見時下有很多年輕人使用電子菸，打出「自然系電子菸」，販賣大麻菸油，精心為顧客分類並以英文大寫字母標示COOKIES（小甜餅）、CUREpen（麻油霧化器）、SKYWALKER（天空步行者）、DREAM（夢想）、SHERBET（雪酪）等不同口味，吸引使用者挑選購買。
集團分工細密，為了躲避警方查緝採「人貨分離」方式，劉女先與買家談妥在汽車旅館碰面，指派成員廖男在旅館外把風，劉女收到款項，再通知集團成員陳男帶毒品到汽車旅館交貨，陳男為防止黑吃黑，更隨身攜帶上膛槍枝，有隨時駁火架勢。
警方在現場查獲大麻菸油94支、愷他命23包、改造手槍1把、子彈11枚，全案依毒品、槍砲等罪嫌移送士林地檢署偵辦。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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