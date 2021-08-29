快訊

蔣中正致希特勒信函拍賣曝光 信中推崇第三帝國「可做中國模範」

我愛我的工作！美陸戰隊女兵抱著阿富汗嬰孩 竟成最後身影

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東內埔鄉河南巷 警方累計查10起「人與人的連結」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣警局為防止不當連結，造成防疫破口，結合城鄉發展處規畫，聯合稽查專案勤務，以旅館、汽車旅館、養生館與個人工作室，列為重點稽查處所，從5月中旬爆發後，屏東縣內埔鄉河南巷周邊相關工作室，警方累計查獲10件，個人工作室妨害風俗案件，昨又再度查獲，全案依社會秩序維護法裁處。

內埔警分局指出，內埔鄉河南巷一間主題工作，號稱「淑女裝扮」，常有年輕男客人上門尋芳問柳，昨下午在河南巷臨檢時，發現35歲黃女與25歲的黃男，遇上警方臨檢，躲在套房內廁所，逃避查緝，警方都已掌握，也請他們「不要躲了，直接出來吧」。

穿著長裙連身洋裝黃女稱，她與黃男是朋友，但卻不知黃男的任何年籍身分，並堅稱「我不是在這邊工作，只是來這邊睡覺的」，員警搞不懂這神邏輯，且梳粧台已拆封的套套包裝袋露了餡。

警方再詢問黃男，沒想到連結後的男人比女人更快變心，黃男稱，包裝袋內的證物已衝入馬桶，坦承連結是「現在完成式」。

內埔警分局指出，5月中疫情爆發後，警方在內埔鄉建興村河南巷周邊查獲約10起妨害風俗案件。警方呼籲，針對可能造成破口的毒趴及連結，列為重點查緝工作，避免防疫工作功虧一簣，請各不肖業者不要輕舉妄動，破壞規定。

警方臨檢時，發現兩人躲在套房廁所內，請兩人不要再躲了，直接出來吧。記者劉星君／翻攝
警方臨檢時，發現兩人躲在套房廁所內，請兩人不要再躲了，直接出來吧。記者劉星君／翻攝
警方臨檢時，發現兩人躲在套房廁所內。記者劉星君／翻攝
警方臨檢時，發現兩人躲在套房廁所內。記者劉星君／翻攝

延伸閱讀

屏東／潮州心之和烘焙屋 紅遍全台冠軍起司蛋糕

屏東警到高雄辦毒品案 認錯人男子憤而提告

「Gino勁宥」二度性侵女直播主 不認罪被判處4年10月

屏東清查非洲豬瘟肉品 2件肉源不明送驗

相關新聞

屏東內埔鄉河南巷 警方累計查10起「人與人的連結」

屏東縣警局為防止不當連結，造成防疫破口，結合城鄉發展處規畫，聯合稽查專案勤務，以旅館、汽車旅館、養生館與個人工作室，列為...

廣角鏡／趙經華追思會 特勤荷槍警戒

四海幫前幫主趙經華癌症逝世，昨天在一殯舉行追思會，現場除四海幫主張存偉率領幹部、幫眾弔唁，包括竹聯、北聯、松聯幫也前往致...

走私貓追查 林姓寵物業者養殖場犬隻都合法

「順發886」號漁船走私154隻品種貓來台，檢警在遭羈押林姓寵物業者在燕巢區繁殖場查獲犬隻一批。經高雄市動保處今天訪查均...

憂竹科寶山二期賤價徵收老家 8旬老翁今早抗議前猝逝

竹科寶山二期擴建計畫預計徵收寶山鄉大片土地，今早許多地主及居民不滿科管局初步提出的價格過低，相約怒衝科管局拉白布條抗議「...

嗨過頭！ 3男高雄六龜街頭駕車亮槍 警再起獲毒品

高雄市吳姓男子、郭姓男子、林姓男子5月底到六龜旅遊，深夜疑似駕車在街頭拿槍伸出車窗耍帥嬉鬧，嚇壞附近居民報警，警方經長期...

四海幫前幫主趙經華逝世 告別式低調舉行

四海幫前幫主趙經華於上月23日病逝，上午於台北市第一殯儀館舉行追思會。除了四海幫眾到場致意，所有出席公祭人員戴著繡有「海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。