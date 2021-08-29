聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東內埔鄉河南巷 警方累計查10起「人與人的連結」
屏東縣警局為防止不當連結，造成防疫破口，結合城鄉發展處規畫，聯合稽查專案勤務，以旅館、汽車旅館、養生館與個人工作室，列為重點稽查處所，從5月中旬爆發後，屏東縣內埔鄉河南巷周邊相關工作室，警方累計查獲10件，個人工作室妨害風俗案件，昨又再度查獲，全案依社會秩序維護法裁處。
內埔警分局指出，內埔鄉河南巷一間主題工作，號稱「淑女裝扮」，常有年輕男客人上門尋芳問柳，昨下午在河南巷臨檢時，發現35歲黃女與25歲的黃男，遇上警方臨檢，躲在套房內廁所，逃避查緝，警方都已掌握，也請他們「不要躲了，直接出來吧」。
穿著長裙連身洋裝黃女稱，她與黃男是朋友，但卻不知黃男的任何年籍身分，並堅稱「我不是在這邊工作，只是來這邊睡覺的」，員警搞不懂這神邏輯，且梳粧台已拆封的套套包裝袋露了餡。
警方再詢問黃男，沒想到連結後的男人比女人更快變心，黃男稱，包裝袋內的證物已衝入馬桶，坦承連結是「現在完成式」。
內埔警分局指出，5月中疫情爆發後，警方在內埔鄉建興村河南巷周邊查獲約10起妨害風俗案件。警方呼籲，針對可能造成破口的毒趴及連結，列為重點查緝工作，避免防疫工作功虧一簣，請各不肖業者不要輕舉妄動，破壞規定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言