屏東內埔鄉河南巷 警方累計查10起「人與人的連結」

屏東縣警局為防止不當連結，造成防疫破口，結合城鄉發展處規畫，聯合稽查專案勤務，以旅館、汽車旅館、養生館與個人工作室，列為重點稽查處所，從5月中旬爆發後，屏東縣內埔鄉河南巷周邊相關工作室，警方累計查獲10件，個人工作室妨害風俗案件，昨又再度查獲，全案依社會秩序維護法裁處。

內埔警分局指出，內埔鄉河南巷一間主題工作，號稱「淑女裝扮」，常有年輕男客人上門尋芳問柳，昨下午在河南巷臨檢時，發現35歲黃女與25歲的黃男，遇上警方臨檢，躲在套房內廁所，逃避查緝，警方都已掌握，也請他們「不要躲了，直接出來吧」。

穿著長裙連身洋裝黃女稱，她與黃男是朋友，但卻不知黃男的任何年籍身分，並堅稱「我不是在這邊工作，只是來這邊睡覺的」，員警搞不懂這神邏輯，且梳粧台已拆封的套套包裝袋露了餡。

警方再詢問黃男，沒想到連結後的男人比女人更快變心，黃男稱，包裝袋內的證物已衝入馬桶，坦承連結是「現在完成式」。