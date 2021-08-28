走私貓追查 林姓寵物業者養殖場犬隻都合法

海巡署查獲走私貓基於防疫考量全數被撲殺引發爭議。圖／聯合報系資料照片

「順發886」號漁船走私154隻品種貓來台，檢警在遭羈押林姓寵物業者在燕巢區繁殖場查獲犬隻一批。經高雄市動保處今天訪查均依規定晶片植入完成寵物登記。

日前海巡人員破獲這起不肖業者在澎湖海域透過對岸漁船走私大量犬貓案，檢警連日來持續追查案情。農業局動物保護處上午前往林姓寵物業者位於燕巢區這處犬貓繁殖場稽查，釐清是否另違反動保法相關規定。

動保處上午會同農委會防檢局、海巡署及轄區警方前往燕巢區角宿路犬貓繁殖場稽查。經清點場內有成犬75隻、幼犬16隻，品種包括法國鬥牛犬、比熊、馬爾濟斯、短腳臘腸犬等，均依規定晶片植入完成寵物登記及年度狂犬病預防注射，現場沒有不明來源犬隻。

至於稽查人員發現業者自行飼養1隻混種橘貓，經檢視健康良好，沒有提供繁殖或買賣。動保處將持續訪查輔導業者依動保法相關規定妥善照顧場內犬貓，以保障動物福利。

「順發886」號漁船走私154隻品種貓來台，貓因此遭安樂死引發外界關注。全案林姓船長獲6萬元交保；另外，前海巡隊員張男、同夥郭男，以及林姓寵物業者等3人遭羈押，但3人到案均否認犯行。