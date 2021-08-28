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母載3子車禍2死2傷 么兒截肢、母鼻梁修復手術順利
雲林縣水林鄉林姓幼兒園女教師昨天開車載3名兒子出門，途中發生車禍，2名就讀國中的孩子拋出車外死亡，嘉義長庚幫右前臂骨折的9歲小兒子截肢、林母鼻梁修復，手術順利。
林姓幼兒園女教師昨天早上帶3名兒子出門，行經水林鄉水北村顏厝寮慈惠堂往北港方向的產業道路時，與黃姓男子所駕駛的轎車發生車禍；13、14歲就讀國中的兒子拋飛車外慘死，9歲么兒右前臂骨折，林母臉部有穿刺和撕裂傷，送到嘉義長庚醫院救治。
雲林縣警察局副局長林振華、北港警分局長顏偉丞、警察局交通隊等相關單位今天重返車禍現場勘驗，初步研判車禍原因為未注意車前狀況及未依規定讓車，將黃男依過失致死罪函送法辦。雲林地檢署將相驗確認2名國中生的死因。
嘉義長庚醫院接受媒體訪問時表示，9歲的劉小弟到院時，右前臂是粉碎性骨折，而且整個組織都嚴重受損，幾乎是斷了，只剩下皮黏著，醫師緊急手術，替他截肢。
醫師檢視林女的傷勢，研判林女因正面撞擊，鼻梁骨折，臉部多處撕裂傷和穿刺傷；母子倆的手術到昨天深夜，今天已轉一般病房休息。院方安排母子同病房休息，目前二人都還尚未醒來。
嘉義長庚醫院指出，由於林女家逢巨變，院方會提供所有的協助資源，在經濟上或人力看護，依據她的需求給予協助。
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