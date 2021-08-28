嗨過頭！ 3男高雄六龜街頭駕車亮槍 警再起獲毒品

高雄市吳姓男子、郭姓男子、林姓男子5月底到六龜旅遊，深夜疑似駕車在街頭拿槍伸出車窗耍帥嬉鬧，嚇壞附近居民報警，警方經長期追蹤，日前在南投逮捕三人，當場查獲制式手槍、子彈、毒品咖啡包及K他命等依法送辦，檢方訊後分別以2萬至5萬元交保。

據了解，有居民5月底深夜發現有3名年輕人駕車在六龜街上嬉鬧，還疑似拿槍枝伸出車外比畫，居民以為是在恐嚇他，嚇得趕緊報警，六龜警分局獲報成立專案小組，並報請橋頭地檢署指揮偵辦。

專案小組初步調查發現，涉嫌三人多住在高雄市區，與高雄市警局少年隊、新興、鼓山等分局共同偵辦，經團隊長期合作，本月25日清晨持搜索票、拘票與高市警局保安大隊霹靂小組到三人住處、南投等兵分多路同步執行，後在南投一間民宿逮獲到此旅遊的吳（23歲）、郭（29歲）、林（28歲）三人。

吳男、林男住同一間房，警方破獲時兩人正在睡覺，見到警方到場非常淡定，乖乖配合辦案，郭男帶著妻兒一起出來旅遊，全程傻眼目擊，開心遊玩的心情一下降到谷底。

警方在吳、林房間內查獲毒品咖啡包32包、K他命25公克，後在吳男車上又起獲1枝點22制式手槍、16發子彈。三人坦承，5月底某個假日到郭在六龜的老家旅遊，因為好玩，由郭駕車，另兩人拿著各2枝生存遊戲用的空氣長、短槍出來比畫，槍枝後來放在郭男家中，也被警方一併查扣。

全案依毒品、槍砲、恐嚇等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢察官訊後分別以2萬至5萬元交保，警方持續擴大追查槍枝及毒品來源。