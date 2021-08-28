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廢棄屋驚見爆肚屍 發現人：無形中有聲音叫我進去看

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市大園區驚傳命案，41歲的黃姓男子7月25日被人發現陳屍在台61線快速道路旁荒廢建築，身上有燒燙傷痕跡，但沒有掙扎跡象或抵抗反應，疑似死後遭人棄置毀壞，轄區警方循線追查是戴姓、樓姓2名男子所為，但無證據顯示是2人行凶，全案最後以毀棄屍體罪移送。

據了解，黃男曾因施用毒品入監服刑，去年刑滿出獄就在大園地區工作，但仍跟有施用毒品習慣的人往來。

7月25日上午，黃男遺體被人發現陳屍大園區台61線快速道路旁的廢棄建築。據報案人指稱，當時廢棄建築沒有特別氣味或特殊不尋常的地方，但隱約有個念頭就是要去看一下，看到黃男遺體的第一眼還以為是充氣娃娃或大型垃圾，後來仔細一瞧才發現是人。

警方調查，黃男陳屍地點無打鬥跡象，排除廢屋是命案第一現場，遺體雖然有燒毀痕跡，但四肢仍保持完整，採集指紋後才確認身分，追出他7月22日曾去過同樣有毒品前科的戴姓男子住處，但自此之後就無消息。

警方7月27日循線找到戴男（44歲），戴男雖承認棄屍、焚屍，但否認行兇。他供稱自己與黃男是20多年朋友，2人沒有過節，7月22日當天是黃男主動到他家喝酒，喝醉了就在他家休息，未料隔天一早就沒了呼吸心跳，由於他也有毒品前科，擔心被誤解懷疑，一時緊張，才會打電話找朋友樓男（26歲）幫忙。

黃男被發現時臟器外露，家屬對死因存疑，但檢警相驗懷疑是臟器內的食物發酵撐破肚子，解剖也未發現骨折、內出血等外力導致的致命傷，但是否有施用不明毒物，有待採檢報告釐清。

由於戴男矢口否認行凶，相驗解剖也未發現可疑之處，檢警初步朝毀棄屍體方向偵辦，聲請戴男羈押禁見獲准，樓男則是訊後請回，但有限制住居及出境出海。

桃園市大園區台61線快速道路旁的廢棄建築傳命案，警方循線找到戴姓、樓姓2名男子涉案。記者陳俊智/翻攝
桃園市大園區台61線快速道路旁的廢棄建築傳命案，警方循線找到戴姓、樓姓2名男子涉案。記者陳俊智/翻攝
桃園市大園區台61線快速道路旁的廢棄建築傳命案，警方循線找到戴姓、樓姓2名男子涉案。記者陳俊智/翻攝
桃園市大園區台61線快速道路旁的廢棄建築傳命案，警方循線找到戴姓、樓姓2名男子涉案。記者陳俊智/翻攝
桃園市大園區台61線快速道路旁的廢棄建築傳命案，警方循線找到戴姓、樓姓2名男子涉案。記者陳俊智/翻攝
桃園市大園區台61線快速道路旁的廢棄建築傳命案，警方循線找到戴姓、樓姓2名男子涉案。記者陳俊智/翻攝

毒品 建築 棄屍

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