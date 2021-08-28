移民署查非洲豬瘟 越南雜貨店扣來源不明豬肉餡月餅

移民署北區事務大隊北市專勤隊，27日會同台北市衛生局進行聯合稽查，在文山區政大附近的越南雜貨店，發現來源標示不明越南製豬肉月餅一箱，重約4.95公斤，將由衛生局進一步檢驗是否含有非洲豬瘟病毒，並持續向上溯源、向下追查貨品流向，以防堵非洲豬瘟肉製品流入市面。

雜貨店林姓負責人未能交代來源為何，也無法提供相關購買證明，他說是聽聞在越南美食店工作的同鄉，推薦這款月餅銷售成績相當亮眼，隨著中秋佳節將至，雜貨店也跟進向同鄉朋友進貨在店內販售，不清楚到底成分裡是否含有來路不明的豬肉。

北市專勤隊及北市衛生局為確保安全，仍查扣並送交檢驗。

專勤隊隊長林財榮表示，多數鄰近國家已為非洲豬瘟疫區，近期國內也檢驗出多起肉製品帶有非洲豬瘟病毒，呼籲民眾不要購買來路不明或標示不清的豬肉產品。