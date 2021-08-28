生存遊戲玩家掏假槍耍帥 慘被逮還搜出真槍

吳姓男子等3人是生存遊戲玩家，今年5月底夜半開車沿街嬉鬧擾人清夢，還拿疑似槍枝伸出車窗比劃耍帥。高雄六龜警分局獲報，不僅查扣假槍一批，更有點22制式手槍、毒品。

檢警查扣贓證物，包括點22制式手槍1枝、子彈16發、毒品咖啡包32包、K他命25公克等違禁品，另到案3人用於生存遊戲空氣長、短槍各2枝也一併查扣。全案依毒品、槍砲、恐嚇等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，經檢察官複訊後分別以2萬到5萬元交保，另持續擴大追查槍、毒來源。

高雄市政府警察局六龜分局5月底深夜接獲民眾報案，指年輕人開車沿街嬉鬧擾人清夢，還拿疑似槍枝伸出車窗比劃、耍帥，警方成立專案小組，報請橋頭地檢署指揮偵辦。

六龜方初步調查，涉嫌人大都住在高雄市區，因此會同少年警察隊，以及新興、鼓山等分局共同偵辦，經合作蒐證，25日清晨持搜索票、拘票與保安大隊霹靂小組拂曉出擊，在南投、高雄市區兵分5路同步執行，拘提23歲的吳姓、29歲郭姓、28歲林姓等3男到案。