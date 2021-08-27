快訊

想選BNT卻擔心要重新排隊？ 莊人祥教這樣選排序不影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

膽敢造次！海巡強扣2艘大陸越界漁船

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導

大陸伏季休魚期剛結束，桃竹苗海域陸續湧入越界大陸漁船，新竹海巡隊昨天傍晚5點多，在竹南海域限制水域內4浬，發現2艘大陸漁船越界違規雙拖網作業中，立刻依法蒐證並廣播命令2船停船受檢，海巡人員登船檢查，進一步將船舶帶返台北港查處，幸船上沒有牛、豬肉及其產製品，船上人員17人PCR檢測，檢驗結果都為陰性。

新竹海巡隊指出，海巡署艦隊分署第十二（新竹）海巡隊PP-3536巡防艇昨天出海巡防，在竹南海域基線外20浬處，也就是本國限制水域內4浬，發現2艘陸籍船隻「琼○漁16039號」及「琼○漁16040號」越界違規拖網，對方發現巡防艇來了還試圖起網。

巡防艇人員靠近2艘大陸漁船後，立刻穿著全身防疫裝備登檢，並通報待海巡署艦隊分署第二（淡水）海巡隊PP-10065巡防艇支援，經登檢清查，船上有中國大陸籍船長及船員等17人，漁獲約7500公斤，且均無牛、豬肉及其產製品。

海巡指出，全案依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」將2艘越界陸船帶返台北港海巡基地偵辦，同時進行消毒作業，後續將陸船人員全數送往新北市立聯合醫院三重分院實施PCR檢測，檢驗結果均為陰性。

由於近年陸船時有越界作業情形，新竹海巡隊強調，除加強轄區巡邏外，也會結合鄰近海巡隊實施擴大威力掃蕩，以行動守護海洋，同時呼籲民眾，若有發現海上不法或違規情事，請撥打「118」報案服務電話，海巡署將立即前往處理。

新竹海巡隊昨天傍晚5點多，發現2艘大陸漁船越界違規雙拖網作業中，立刻依法蒐證並廣播命令2船停船受檢，海巡人員靠近後登船檢查。 圖／新竹海巡隊提供
新竹海巡隊昨天傍晚5點多，發現2艘大陸漁船越界違規雙拖網作業中，立刻依法蒐證並廣播命令2船停船受檢，海巡人員靠近後登船檢查。 圖／新竹海巡隊提供
新竹海巡隊昨天傍晚5點多，發現2艘大陸漁船越界違規雙拖網作業中，立刻依法蒐證並廣播命令2船停船受檢，海巡人員靠近後登船檢查。 圖／新竹海巡隊提供
新竹海巡隊昨天傍晚5點多，發現2艘大陸漁船越界違規雙拖網作業中，立刻依法蒐證並廣播命令2船停船受檢，海巡人員靠近後登船檢查。 圖／新竹海巡隊提供
新竹海巡隊昨天傍晚5點多，發現2艘大陸漁船越界違規雙拖網作業中，立刻依法蒐證並廣播命令2船停船受檢，海巡人員靠近後登船檢查。 圖／新竹海巡隊提供
新竹海巡隊昨天傍晚5點多，發現2艘大陸漁船越界違規雙拖網作業中，立刻依法蒐證並廣播命令2船停船受檢，海巡人員靠近後登船檢查。 圖／新竹海巡隊提供
新竹海巡隊昨天傍晚5點多，發現2艘大陸漁船越界違規雙拖網作業中，立刻依法蒐證並廣播命令2船停船受檢，海巡人員靠近後登船檢查。 圖／新竹海巡隊提供
新竹海巡隊昨天傍晚5點多，發現2艘大陸漁船越界違規雙拖網作業中，立刻依法蒐證並廣播命令2船停船受檢，海巡人員靠近後登船檢查。 圖／新竹海巡隊提供

海巡署 新竹

延伸閱讀

影／蘭嶼拼板舟歡喜遊府城 台南海巡戒護平安入港

台日執政黨會談 深化海巡合作有譜

萬里蟹季將到 立委賴品妤與漁民座談護漁

害154貓安樂死 當海巡涉侵占走私菸無罪確定獲冤賠48萬

相關新聞

掃蕩新興毒品 苗栗檢警檢肅竹聯幫雷堂福苗分會逮7人

苗栗縣警局刑警大隊今年2月間查獲販賣新興毒品咖啡包案件，擴大追查發現25歲陳姓男子為首的販毒集團在苗栗地區販賣混合式新興...

膽敢造次！海巡強扣2艘大陸越界漁船

大陸伏季休魚期剛結束，桃竹苗海域陸續湧入越界大陸漁船，新竹海巡隊昨天傍晚5點多，在竹南海域限制水域內4浬，發現2艘大陸漁...

走私貓引激憤！ 走私貓事件網路聲量一小時飆破萬則

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「走私貓事件」最近兩天內的網路聲量輿情，以小時為單位，觀察聲量漲幅的波動與變化。

走私貓向上追查 高雄寵物業者涉有重嫌

「順發886」號漁船走私154隻品種貓來台，貓因此遭安樂死引發關注。檢警持續向上追查，鎖定燕巢區林姓寵物業者疑幕後主謀，...

影／「主任檢察官真有打給我」9旬醫十天遭盜領600萬

新北市一名91歲醫師遭詐騙集團以監管帳戶的詐騙老梗，騙走金融卡於10天內盜領600多萬元，新北刑大日前會同霹靂小組幹員破...

21歲女騎士遭野馬男撞飛重傷 搶救13天宣告不治

桃園市23歲葉姓男子8月14日清晨駕駛野馬跑車在苗栗縣竹南鎮闖紅燈，撞飛騎機車的21歲巫姓女騎士，受傷的巫姓女子頭部重創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。