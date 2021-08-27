膽敢造次！海巡強扣2艘大陸越界漁船

大陸伏季休魚期剛結束，桃竹苗海域陸續湧入越界大陸漁船，新竹海巡隊昨天傍晚5點多，在竹南海域限制水域內4浬，發現2艘大陸漁船越界違規雙拖網作業中，立刻依法蒐證並廣播命令2船停船受檢，海巡人員登船檢查，進一步將船舶帶返台北港查處，幸船上沒有牛、豬肉及其產製品，船上人員17人PCR檢測，檢驗結果都為陰性。

新竹海巡隊指出，海巡署艦隊分署第十二（新竹）海巡隊PP-3536巡防艇昨天出海巡防，在竹南海域基線外20浬處，也就是本國限制水域內4浬，發現2艘陸籍船隻「琼○漁16039號」及「琼○漁16040號」越界違規拖網，對方發現巡防艇來了還試圖起網。

巡防艇人員靠近2艘大陸漁船後，立刻穿著全身防疫裝備登檢，並通報待海巡署艦隊分署第二（淡水）海巡隊PP-10065巡防艇支援，經登檢清查，船上有中國大陸籍船長及船員等17人，漁獲約7500公斤，且均無牛、豬肉及其產製品。

海巡指出，全案依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」將2艘越界陸船帶返台北港海巡基地偵辦，同時進行消毒作業，後續將陸船人員全數送往新北市立聯合醫院三重分院實施PCR檢測，檢驗結果均為陰性。