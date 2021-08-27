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掃蕩新興毒品 苗栗檢警檢肅竹聯幫雷堂福苗分會逮7人
苗栗縣警局刑警大隊今年2月間查獲販賣新興毒品咖啡包案件，擴大追查發現25歲陳姓男子為首的販毒集團在苗栗地區販賣混合式新興毒品，牟取幫派不法利益，刑大及苗栗警分局共組專案小組在前天由檢察官指揮執行檢肅治平掃黑，拘提陳姓主嫌等7人，詢問後依組織犯罪、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦，陳姓主嫌並經法院裁定羈押。
警方查出陳姓男子為首的販毒集團，從出資主嫌、通訊掌機到送貨補貨的小蜜蜂，組織分工十分細密，陳姓主嫌藉由舞龍、舞獅吸收少年加入集團，並要求成員販毒，為有效掌控集團成員，陳嫌動輒以暴力手段治理，如有成員不聽話、帳目不清或私吞款項、毒品，便指揮幫眾毆打恐嚇。
刑大及苗栗分局蒐集相關事證後，報請苗栗地檢署檢察官黃棋安指揮，25日專案人員見時機成熟，由檢察官指揮執行檢肅治平掃黑，動員警力32人分持搜索票、拘票分別前往陳姓男子等集團成員住處搜索、拘提，共查扣毒品咖啡包40包（毛重280公克）、K他命12包（60公克）、磅秤、福苗幫派服飾3件、武士刀及球棒等證物，訊後依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、恐嚇、妨害自由及傷害等罪嫌移送檢方偵辦，陳姓男子經檢察官聲押，獲法院裁准。
苗栗縣警局表示，縣警局將持續與檢方密切合作，全力掃蕩各類毒品及打擊幫派犯罪，提醒不法分子勿心存僥倖，呼籲民眾如發現周遭有毒品或其他犯罪事證，請勇於向警方舉發，共同維護社會治安。
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