影／「主任檢察官真有打給我」9旬醫十天遭盜領600萬

新北市一名91歲醫師遭詐騙集團以監管帳戶的詐騙老梗，騙走金融卡於10天內盜領600多萬元，新北刑大日前會同霹靂小組幹員破門攻堅，逮捕主嫌李姓男子等5人到案，查扣現金104萬元及改造槍彈和毒品，警詢後依詐欺、槍砲、毒品罪嫌送辦，新北地檢署聲押李男等3人獲准。

新北刑大日前獲報假檢警詐騙集團訊息並報請新北地檢署指揮偵辦，追查過程中，發現一名91歲高齡醫師已遭詐騙盜領得逞600多萬元，且詐騙集團人員仍持續提領中，警方專案小組本月19日由新北市保大霹靂小組幹員支援在新莊區一棟大樓攻堅破門逮捕主嫌李姓男子（40歲）共5人，查扣現金104萬元、安非他命咖啡包以及一把改造手槍、子彈3 顆。

警方調查，以李男為首詐騙集團共5人，均有詐欺、毒品紀錄，且染有毒品惡習，為支付毒品開銷，共組詐欺集團，由李男擔任車手頭，指揮手下成員持假公文前往淡水區醫師住處恐嚇要監管帳戶，並取得被害人提款卡，每天提領將近70萬元，短短不到10天，共提領600多萬元。

「主任檢察官真的有打電話給我。」警方在第一時間通知被害人，受害醫師仍難以置信，並堅稱真的接到主任檢察官來電說要監管帳戶，交付提款卡及密碼，經警方很有耐心解釋詐騙集團慣用假檢警詐騙手法，並提示相關事證，才恍然大悟趕緊向銀行掛失止付，也感謝警方保住辛若一輩子的退休金。