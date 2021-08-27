快訊

新北男打高端「發燒盜汗」不治 經查患有胰臟癌

帕運／李凱琳不敵俄羅斯老將 無緣代表團首面獎牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「主任檢察官真有打給我」9旬醫十天遭盜領600萬

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市一名91歲醫師遭詐騙集團以監管帳戶的詐騙老梗，騙走金融卡於10天內盜領600多萬元，新北刑大日前會同霹靂小組幹員破門攻堅，逮捕主嫌李姓男子等5人到案，查扣現金104萬元及改造槍彈和毒品，警詢後依詐欺、槍砲、毒品罪嫌送辦，新北地檢署聲押李男等3人獲准。

新北刑大日前獲報假檢警詐騙集團訊息並報請新北地檢署指揮偵辦，追查過程中，發現一名91歲高齡醫師已遭詐騙盜領得逞600多萬元，且詐騙集團人員仍持續提領中，警方專案小組本月19日由新北市保大霹靂小組幹員支援在新莊區一棟大樓攻堅破門逮捕主嫌李姓男子（40歲）共5人，查扣現金104萬元、安非他命咖啡包以及一把改造手槍、子彈3 顆。

警方調查，以李男為首詐騙集團共5人，均有詐欺、毒品紀錄，且染有毒品惡習，為支付毒品開銷，共組詐欺集團，由李男擔任車手頭，指揮手下成員持假公文前往淡水區醫師住處恐嚇要監管帳戶，並取得被害人提款卡，每天提領將近70萬元，短短不到10天，共提領600多萬元。

「主任檢察官真的有打電話給我。」警方在第一時間通知被害人，受害醫師仍難以置信，並堅稱真的接到主任檢察官來電說要監管帳戶，交付提款卡及密碼，經警方很有耐心解釋詐騙集團慣用假檢警詐騙手法，並提示相關事證，才恍然大悟趕緊向銀行掛失止付，也感謝警方保住辛若一輩子的退休金。

新北市警局表示，近年詐欺手法層出不窮，警方除在打擊詐欺集團加強力道不手軟，犯罪預防分層分眾宣導、成功攔阻保障民眾財產也不遺餘力，警方將持續追查幕後首腦到案。同時呼籲，民眾接到不明來電，絕對不要聽信指示前往金融機構提（匯）款、交付提款卡，以免誤入詐騙集團陷阱，應遵循「一聽二掛三查證」，並撥打防詐165專線或110報案查証以防止遭騙。

「主任檢察官真的有打電話給我。」新北市一名醫師僅10天遭盜領600多萬元，新北市刑大循線逮捕李姓男子共5名詐騙集團成員。記者王長鼎／翻攝
「主任檢察官真的有打電話給我。」新北市一名醫師僅10天遭盜領600多萬元，新北市刑大循線逮捕李姓男子共5名詐騙集團成員。記者王長鼎／翻攝
「主任檢察官真的有打電話給我。」新北市一名醫師僅10天遭盜領600多萬元，新北市刑大循線逮捕李姓男子共5名詐騙集團成員。記者王長鼎／翻攝
「主任檢察官真的有打電話給我。」新北市一名醫師僅10天遭盜領600多萬元，新北市刑大循線逮捕李姓男子共5名詐騙集團成員。記者王長鼎／翻攝
「主任檢察官真的有打電話給我。」新北市一名醫師僅10天遭盜領600多萬元，新北市刑大循線逮捕李姓男子共5名詐騙集團成員。記者王長鼎／翻攝
「主任檢察官真的有打電話給我。」新北市一名醫師僅10天遭盜領600多萬元，新北市刑大循線逮捕李姓男子共5名詐騙集團成員。記者王長鼎／翻攝

詐騙集團 毒品

延伸閱讀

前海陸隊員被嗆竟當街押人 警偽裝「熊貓外送」埋伏數日逮人

影／罕見高齡車手！8旬翁騙7旬婦 她半個月損失近300萬

東奧一頁式廣告買機上盒 收到爛音箱才知被騙

影／「救命！船要沉了」最誇張詐騙理由 騙婦125萬被逮

相關新聞

21歲女騎士遭野馬男撞飛重傷 搶救13天宣告不治

桃園市23歲葉姓男子8月14日清晨駕駛野馬跑車在苗栗縣竹南鎮闖紅燈，撞飛騎機車的21歲巫姓女騎士，受傷的巫姓女子頭部重創...

走私貓向上追查 高雄寵物業者涉有重嫌

「順發886」號漁船走私154隻品種貓來台，貓因此遭安樂死引發關注。檢警持續向上追查，鎖定燕巢區林姓寵物業者疑幕後主謀，...

影／「主任檢察官真有打給我」9旬醫十天遭盜領600萬

新北市一名91歲醫師遭詐騙集團以監管帳戶的詐騙老梗，騙走金融卡於10天內盜領600多萬元，新北刑大日前會同霹靂小組幹員破...

移工3刀刺穿同鄉心臟 他出血1800毫升慘死 殺人罪起訴

泰國籍移工阿塔和同鄉的西瓦，平時同在桃園新屋1間營建公司上班，2人卻常因瑣事發生衝突，5月又因曬衣問題大吵一架，阿塔竟持...

影／毒蟲吃完泡麵後持美工刀搶劫 超勇店員力搏遭劃傷

47歲林男因缺錢買毒，今天凌晨3時許到新北市新莊區一間超商內，內用完泡麵、飲料後，竟持美工刀行搶，35歲楊姓店員極力反抗...

走私名貓 主謀竟是海巡前隊員

新北市籍漁船「順發八八六號」走私一五四隻活體品種貓來台，被海巡查獲後全數安樂死，引發貓奴怒火，一度驚動總統蔡英文出面止血...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。