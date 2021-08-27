走私貓向上追查 高雄寵物業者涉有重嫌

海巡署在「順發886號」漁船密艙搜出62籠、154隻走私貓隻，全數依法安樂死引發議論。記者林保光／翻攝 「順發886」號漁船走私154隻品種貓來台，貓因此遭安樂死引發關注。檢警持續向上追查，鎖定燕巢區林姓寵物業者疑幕後主謀，林男經高雄檢方訊後昨天向法院聲押獲准。

高雄地檢署偵辦「順發886」號漁船走私貓案件，鎖定50歲張男、49歲郭男涉有重嫌，24日發拘票前往高雄鳳山一間透天厝拘提2人到案。檢方調查，張男涉僱請林姓船長和船員等人走私接駁，再由郭男負責接洽寵物業者，設計改裝船隻密艙、裝設冷氣。

檢方今天追查寵物業者，鎖定在燕巢區經營養殖場的林姓寵物業者疑幕後下單，除了郭男常到這處養殖場，檢警在郭男手機對話紀錄中發現，42歲的林男還指導對方「把3隻貓裝在同一籠子，比較有利潤」。

檢警傳喚林姓寵物業者到案，雖然他全盤否認，僅強調自己只是透過郭男購買漁獲，未涉及走私；但檢方要他交出手機，卻又聲稱手機掉在計程車上。全案經檢方昨天訊後向法聲押獲准。

檢警到林姓寵物業者的養殖場查看，現場發現有法式鬥牛犬、馬爾濟斯等近30隻名貴犬種、1隻暹羅貓，另有1箱50條裝的香菸共65箱。名貴貓犬是否同樣走私而來，檢警將會同高雄市動保處釐清。

先前到案、獲6萬元交保的林姓船長法，為賺一天新台幣3000元工錢，才會接受曾為海巡署北部地區機動海巡隊隊員的張男指示，從基隆八斗子漁港出發前往澎湖花嶼西側外海，與中國的不明人士接洽，接駁走私進口品種貓154隻。但連日來循線追查的張、郭和林等3男到案均否認犯行。