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移工3刀刺穿同鄉心臟 他出血1800毫升慘死 殺人罪起訴

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

泰國籍移工阿塔和同鄉的西瓦，平時同在桃園新屋1間營建公司上班，2人卻常因瑣事發生衝突，5月又因曬衣問題大吵一架，阿塔竟持28公分尖刀猛刺對方左胸3刀，害西瓦心、肺遭刺穿，當場濺血斃命，檢方解剖發現他出血至少1800毫升致死，偵結依殺人罪嫌起訴阿塔。

檢警調查，阿塔（37歲）和西瓦（26歲）都是新屋某營造公司員工，2人雖為同鄉但相處不睦，今年5月9日晚上8點多在觀音區濱海路的宿舍時，西瓦酒後因曬衣服問題和阿塔起口角，2人情緒高漲一發不可收拾。

阿塔一氣之下竟從宿舍拿了把長達28公分的尖刀，直接朝西瓦的左胸口猛刺3刀，對方當場中刀鮮血淋漓，痛到倒臥血泊失去意識，阿塔行凶後畏罪逃逸，同宿舍其他員工聽見打架聲跑來，才驚見西瓦身受中傷，立刻報警叫救護車他仍因失血過多不治。

轄區大園分局警方過濾監視器，當天深夜就在移工宿舍附近約4、50公尺的草叢內發現人，逮補阿塔也查扣作案凶刀、血衣等證物，依殺人罪嫌移送法辦。

檢方訊時，阿塔坦承不諱，表示當時情緒激動又發生口角才持刀刺殺同鄉，同宿舍的移工也說，有看到2人動手拉扯衝突，另有警方查扣、採證佐證。

檢方相驗後也發現，西瓦酒後遭人刺傷，包括心臟、左肺遭刺穿，醫院診斷也指出，死者左側肋膜腔內只少有1800毫升出血量，最終因大量出血及血胸死亡，檢方認定阿塔犯嫌明確，偵結依殺人罪嫌起訴他。

檢方依殺人罪嫌起訴阿塔。圖／報系資料照
檢方依殺人罪嫌起訴阿塔。圖／報系資料照

宿舍 殺人 移工

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