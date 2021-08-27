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影／疫情趨緩杜絕毒趴 中市警夜探汽旅、按摩業宣導

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

全國疫情趨緩，降為二級警戒，日前台中市有毒蟲在汽車旅館開毒趴，遭警查獲杜絕風險，昨晚台中市第六警分局分局長蔡元戎親上火線，到汽車旅館、餐飲與美容按摩業店家宣傳，呼籲業者遵守防疫規範，違法者最重可予以撤照或勒令停業。

今年5月，台中市警方在一處汽車旅館房外發現有多輛車停放，當時全國疫情仍處三級警戒，不得室內群聚，警方進入破獲鄧嫌等3男、4女無視防疫規定，竟躲在汽旅內開毒趴，警方一舉逮捕移送。

中央流行疫情指揮中心宣布疫情二級警戒延長至9月6日，台中市警局第六分局分局長蔡元戎上任第三天，有鑑於西屯區百業林立，昨晚親率隊臨檢轄內汽車旅館、餐飲與美容按摩業等各營業場所。

蔡元戎向汽車旅館業者強調，現仍處二級警戒，汽車旅館房型若設有KTV設備，房客不得使用歡唱設備，另若有疑似吸毒開趴等狀況，業者須負起社會責任、主動通報警方，否則最高可處100萬罰鍰，最重可予以撤照或勒令停業。

美容美體業則須採預約制、禁止密閉空間、定期消毒且需間隔至少15分鐘才能供下一位客人使用、雙方全程戴口罩等防疫規定；餐飲業內用不同桌人員間，仍須保持1.5公尺以上間距、獨立包廂、屏風間隔或使用隔板。

蔡元戎表示，對於應停業的八大業者，警方持續規劃臨檢加強巡查，如有發現違規營業，將立即通報主管機關裁罰，最重予以撤照或勒令停業，呼籲業者不要以身試法。

昨晚(26日)台中市第六警分局分局長蔡元戎(右二)親上火線，到汽車旅館、餐飲與美容按摩業店家宣傳，呼籲業者遵守防疫規範，違法者最重可予以撤照或勒令停業。圖／台中市警察局提供
昨晚(26日)台中市第六警分局分局長蔡元戎(右二)親上火線，到汽車旅館、餐飲與美容按摩業店家宣傳，呼籲業者遵守防疫規範，違法者最重可予以撤照或勒令停業。圖／台中市警察局提供
昨晚(26日)台中市第六警分局分局長蔡元戎(右二)親上火線，到汽車旅館、餐飲與美容按摩業店家宣傳，呼籲業者遵守防疫規範，違法者最重可予以撤照或勒令停業。圖／台中市警察局提供
昨晚(26日)台中市第六警分局分局長蔡元戎(右二)親上火線，到汽車旅館、餐飲與美容按摩業店家宣傳，呼籲業者遵守防疫規範，違法者最重可予以撤照或勒令停業。圖／台中市警察局提供
昨晚(26日)台中市第六警分局分局長蔡元戎(左二)親上火線，到汽車旅館、餐飲與美容按摩業店家宣傳，呼籲業者遵守防疫規範，違法者最重可予以撤照或勒令停業。圖／台中市警察局提供
昨晚(26日)台中市第六警分局分局長蔡元戎(左二)親上火線，到汽車旅館、餐飲與美容按摩業店家宣傳，呼籲業者遵守防疫規範，違法者最重可予以撤照或勒令停業。圖／台中市警察局提供
昨晚(26日)台中市第六警分局分局長蔡元戎(右二)親上火線，到汽車旅館、餐飲與美容按摩業店家宣傳，呼籲業者遵守防疫規範，違法者最重可予以撤照或勒令停業。圖／台中市警察局提供
昨晚(26日)台中市第六警分局分局長蔡元戎(右二)親上火線，到汽車旅館、餐飲與美容按摩業店家宣傳，呼籲業者遵守防疫規範，違法者最重可予以撤照或勒令停業。圖／台中市警察局提供
昨晚(26日)台中市第六警分局分局長蔡元戎(右)親上火線，到汽車旅館、餐飲與美容按摩業店家宣傳，呼籲業者遵守防疫規範，違法者最重可予以撤照或勒令停業。圖／台中市警察局提供
昨晚(26日)台中市第六警分局分局長蔡元戎(右)親上火線，到汽車旅館、餐飲與美容按摩業店家宣傳，呼籲業者遵守防疫規範，違法者最重可予以撤照或勒令停業。圖／台中市警察局提供

汽車旅館 疫情 台中市

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