快訊

防堵非洲豬瘟 農委會：9月起養豬場暫停使用廚餘1個月

攔截BNT最快兩時間抵台 陳時中證實：是台積電代表溝通

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／毒蟲吃完泡麵後持美工刀搶劫 超勇店員力搏遭劃傷

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

47歲林男因缺錢買毒，今天凌晨3時許到新北市新莊區一間超商內，內用完泡麵、飲料後，竟持美工刀行搶，35歲楊姓店員極力反抗，雙方扭打成團，最後店員衝向隔壁大樓管理室求救，林男則趁機搜刮櫃檯，得手商品價值約3千元。

警方獲報後調閱監視畫面追查，還一路查到三重去，最後在距離超商不到200公尺處順利逮捕林男，警詢後依加重強盜、傷害等罪嫌移送新北地檢署。

警方調查，林男有毒品前科，因缺錢買毒起意搶劫。昨天凌晨就曾去超商買東西，懷疑是先探路，今天凌晨3時許他拿著一袋物品走進超商，買了一碗泡麵與飲料內用，邊吃邊神情詭異的看向櫃檯楊姓店員，突然走向他，拿出美工刀大喊「搶劫！」。

店員絲毫不畏懼，悄悄拿出警棍反抗，雙方扭打一路打到超商外，店員還被美工刀劃傷右胸口、手臂與手掌，最後店員跑向超商旁的大樓管理室求救，林男卻趁機返回超商內想開收銀機未得逞，只好抓起櫃檯附近商品後搭乘計程車離去，得手約3千元。

警方獲報後立即調閱監視畫面調查林男行蹤，還一度追到三重，最後在距離超商約2百公尺處發現林男行蹤，當場將他壓制逮捕，警詢後依加重強盜、傷害等嫌移送新北地檢署。

楊姓店員右胸口被劃傷兩刀，所幸並無大礙。記者柯毓庭／翻攝
楊姓店員右胸口被劃傷兩刀，所幸並無大礙。記者柯毓庭／翻攝
林男依加重強盜罪嫌移送新北地檢署。記者柯毓庭／翻攝
林男依加重強盜罪嫌移送新北地檢署。記者柯毓庭／翻攝
楊姓店員英勇拿警棍反擊，被劃傷右胸口、手臂與手掌。記者柯毓庭／翻攝
楊姓店員英勇拿警棍反擊，被劃傷右胸口、手臂與手掌。記者柯毓庭／翻攝

超商 搶劫 毒品

延伸閱讀

台灣重口味泡麵漸消失？老饕曝原因：光芒被外國蓋掉

3男2女開毒趴 85大樓日租業者未通報加無照遭斷水電

泡麵加蛋散光光 老饕曝「1招完美煮法」：跟香港朋友學的

泡麵新口味激似外面賣的麻辣燙？！超入味鴨血、豆腐神還原！

相關新聞

移工3刀刺穿同鄉心臟 他出血1800毫升慘死 殺人罪起訴

泰國籍移工阿塔和同鄉的西瓦，平時同在桃園新屋1間營建公司上班，2人卻常因瑣事發生衝突，5月又因曬衣問題大吵一架，阿塔竟持...

影／毒蟲吃完泡麵後持美工刀搶劫 超勇店員力搏遭劃傷

47歲林男因缺錢買毒，今天凌晨3時許到新北市新莊區一間超商內，內用完泡麵、飲料後，竟持美工刀行搶，35歲楊姓店員極力反抗...

走私名貓 主謀竟是海巡前隊員

新北市籍漁船「順發八八六號」走私一五四隻活體品種貓來台，被海巡查獲後全數安樂死，引發貓奴怒火，一度驚動總統蔡英文出面止血...

高雄85大樓套房開毒趴 業者遭斷水電

高雄市85大樓林立的日租套房屢遭外界質疑藏汙納垢，轄區警方23日深夜又在套房裡查獲3男2女開毒趴，市府相關單位約談蕭姓業...

來台工作卻被迫賣淫 警方救出4名越南女移工

台北市婦幼警察隊接獲情資，有多名越南籍女移工遭應召站監禁，關在套房內從事性交易，警方26日深夜救出4名越南籍女移工，並查...

涉幫盜賣國家查扣2億K他命 最貪調查官同夥40萬交保

調查局航基站前組長徐宿良和黑道份子張益祥、楊正祥等人勾結，侵佔調查局查扣毒品，經竹聯黑幫分子賣給投顧公司監察人蕭煜弘上億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。