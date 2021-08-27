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影／毒蟲吃完泡麵後持美工刀搶劫 超勇店員力搏遭劃傷
47歲林男因缺錢買毒，今天凌晨3時許到新北市新莊區一間超商內，內用完泡麵、飲料後，竟持美工刀行搶，35歲楊姓店員極力反抗，雙方扭打成團，最後店員衝向隔壁大樓管理室求救，林男則趁機搜刮櫃檯，得手商品價值約3千元。
警方獲報後調閱監視畫面追查，還一路查到三重去，最後在距離超商不到200公尺處順利逮捕林男，警詢後依加重強盜、傷害等罪嫌移送新北地檢署。
警方調查，林男有毒品前科，因缺錢買毒起意搶劫。昨天凌晨就曾去超商買東西，懷疑是先探路，今天凌晨3時許他拿著一袋物品走進超商，買了一碗泡麵與飲料內用，邊吃邊神情詭異的看向櫃檯楊姓店員，突然走向他，拿出美工刀大喊「搶劫！」。
店員絲毫不畏懼，悄悄拿出警棍反抗，雙方扭打一路打到超商外，店員還被美工刀劃傷右胸口、手臂與手掌，最後店員跑向超商旁的大樓管理室求救，林男卻趁機返回超商內想開收銀機未得逞，只好抓起櫃檯附近商品後搭乘計程車離去，得手約3千元。
警方獲報後立即調閱監視畫面調查林男行蹤，還一度追到三重，最後在距離超商約2百公尺處發現林男行蹤，當場將他壓制逮捕，警詢後依加重強盜、傷害等嫌移送新北地檢署。
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