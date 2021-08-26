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來台工作卻被迫賣淫 警方救出4名越南女移工

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市婦幼警察隊接獲情資，有多名越南籍女移工遭應召站監禁，關在套房內從事性交易，警方26日深夜救出4名越南籍女移工，並查獲一名38歲張姓犯嫌。

警方日前偵辦一起案件時，意外發現有越南女移工遭人蛇集團控制，監禁在桃園一處商辦大樓內賣淫，警方調查後，破門救出4名20到30歲間逾期居留的越南籍女子，並逮捕正要收款的38歲張姓嫌犯。

據了解，人蛇集團也經營非法仲介，當越南女移工透過嫌犯仲介來台後，找各種理由推託上工機會，卻又要收取仲介費用，女移工沒有收入，只好下海賣淫，也有逾期居留女移工誤信歹徒說詞，以為有比較好的工作打算跳槽，不料卻是被逼下海；這些女移工以一次3到5千元代價賣淫，人蛇集團拿走一半，一日營業額約10萬元。

警方將持續追查其他共犯，並將張嫌依人口販運及妨害風化罪嫌法辦。

警方救出被迫賣淫越南女子。記者廖炳棋/翻攝
警方救出被迫賣淫越南女子。記者廖炳棋/翻攝

移工 越南 賣淫 人蛇集團

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