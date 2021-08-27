走私貓引激憤！ 走私貓事件網路聲量一小時飆破萬則

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「走私貓事件」最近兩天內的網路聲量輿情，以小時為單位，觀察聲量漲幅的波動與變化。

海巡署日前查獲一艘走私品種貓的漁船，政府出於防疫考量與相關法律，於21日將走私貓全數安樂死，此舉引發社會譁然，也引起網友正反兩面的評論，不少網紅、政治人物對該事件發聲，也帶動與走私貓事件相關之網路聲量。

走私貓全數安樂死消息受矚 事件聲量一小時內突破萬則

新北市籍漁船於19日於台南安平外海被海巡署攔截，海巡人員於船內發現154隻品種貓，由於貓咪未經檢疫，政府依法將其全數人道撲殺，消息迅速在社群擴散，使得走私貓事件受到大眾的矚目。

8月21日晚間6時新聞媒體公開發文，表示動植物防疫檢疫局證實「查獲的走私貓已全數進行安樂死」的消息，立刻引發網路熱議，許多網友於新聞留言處發表自己的看法，使得網路聲量在一小時內突破八千則。

走私貓事件近兩日討論聲量。 Social Lab社群實驗室／製圖

而同日晚間23時，總統蔡英文於臉書發表與「走私貓」相關文章，表達對動物安樂死事件的哀悼，同時極力譴責非法走私者。同時，蔡英文也希望國人能夠諒解政府的施政，呼籲有關單位必須「依法行政」，並在人道的前提下進行撲殺作業，文章發布後網友熱議不斷。

8月22日下午農委會主委陳吉仲率領相關單位召開記者會，以網路直播的方式對「走私貓」事件進行說明，表示自己身為國家動物、植物防疫指揮官，有必要依照相關法律對未經檢疫之動物進行撲殺，強調「最重要的事是避免類似的事情再次發生」，陳吉仲也於會中提到「所有執行過程是我決定的，我負責」，直播一出迅速引爆網友激烈辯論，短短一小時內社群累計超過萬則留言，也將走私貓事件的討論聲量推升到近日高點。

走私貓事件「法律」與「人道考量」兩難 引發網路正反激辯

考察近兩日的走私貓事件網路文本，觀察到大部分支持政府施政的網友主要關注「依法行政」與「防疫優先」兩個面向，不少人針對政府「依法行政」進行撲殺的施政表示贊同，有網友說到「走私就是必要之惡，支持依法行政」，也有愛貓人士表示自己雖然也愛貓，但在法律面前還是贊成依法行政。而走私貓咪除了違反法律規範，還可能攜帶特殊傳染疾病危害本土，就有醫生表示「走私的貓咪未經檢疫，可能有致死率百分百的狂犬病病毒」，不少民眾認為防疫優先，因此支持這次政府的措施。

走私貓事件網友討論輿情。 Social Lab社群實驗室／製圖

另一方面，反對政府此次施政的民眾則有不同的觀點，不少人就此事件大力譴責走私者，並認為錯誤的是人類而非無辜的動物，不該讓無辜的貓咪賠罪。而部分動保團體與愛貓人士則透過網路表達對修法的訴求，希望政府能修正不合時宜的法律，表示「支持修法，人類才是需要修正跟修改的生物！」。此外，總統蔡英文也於21日晚間的發文中表示支持修改相關法條，說到「務必要透過修法，在嚴格防疫的前提下，讓執法單位也能就個案的執行，可以更符合人道精神」。

無論對於走私貓事件的看法如何，在政府追求依法行政與人道精神平衡的這條路上，也仰賴民眾都遵守法律，透過合法管道領養或購買貓咪，杜絕非法的走私行為。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》