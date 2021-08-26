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涉幫盜賣國家查扣2億K他命 最貪調查官同夥40萬交保

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

徐宿良（右）盜賣毒品賺破億仍遭法院收押禁見，妻子李翠萍（左）也被依洗錢罪起訴。圖／截取自臉書
徐宿良（右）盜賣毒品賺破億仍遭法院收押禁見，妻子李翠萍（左）也被依洗錢罪起訴。圖／截取自臉書

調查局航基站前組長徐宿良和黑道份子張益祥、楊正祥等人勾結，侵佔調查局查扣毒品，經竹聯黑幫分子賣給投顧公司監察人蕭煜弘上億的K他命，檢方上月底依貪汙等起訴徐等10人，移審僅徐、張續押，蕭獲40萬元交保，檢方不服提準抗告，桃院合議庭以蕭犯嫌仍有疑慮，駁回檢方聲請。

桃檢起訴指出，徐宿良盜竊證物庫毒品，前後由竹聯分子楊正祥（在大陸服刑）、張益祥販毒，賣給同為竹聯的夏尉瀧（29歲）、陳信州（40歲），及投顧公司監察人蕭煜弘（48歲）、友人王念慈（57歲），8年獲暴利3億6000多萬元。

桃檢上月29日偵結移審，當時徐、張、蕭，王等4人仍在押，桃院漏夜開庭，受命法官王兆琳裁定徐宿良、張益祥收押，命蕭煜弘、王念慈各40萬元、10萬元交保，桃檢不服提準抗告。

檢方指出，蕭煜弘主觀知悉楊正祥要調包調查局毒品，客觀也參與前置作業，偵查中供稱「楊正祥有叫我去幫他做抽換工作、準備粗鹽及檸檬酸」，張益祥也供稱「總共賣給蕭價值1、2億元的K他命」，且蕭事後翻供，認為他涉犯貪汙、販毒重罪，受命法官命40萬交保，不足確保之後審判。

桃院合議庭查，針對檢方起訴調包K他命部分，原處分認為當時僅徐宿良、楊正祥在場，蕭並不在場，且徐也稱不認識蕭，另和黑幫份子夏慰瀧共同販毒，夏對此否認，蕭也對販毒數量爭執，合議庭認為，蕭被控4項犯罪事實都仍有疑慮，原處分認為無羈押原因，並無與法不合。

另外，蕭雖坦承2018年2月將張益祥交付的K他命販賣給他人，涉犯5年以上重罪，原處分參酌蕭犯後逃亡可能性，受命法官裁定40萬交保，限制出境、出海，合議庭認為該處分已足對蕭產生強大心理約束力，擔保日後到庭。

合議庭指出，蕭過去無涉犯重罪記錄，平日和妻子、子女同住，設有戶籍固定居所，且他在調查官詢問、檢察官訊問時都遵期到庭應訊，沒有藉詞拖延、不到或逃亡，因此認為受命法官已充分審酌羈押要件、必要性原則及比例原則，沒有濫用權限，駁回檢方準抗告。

桃園地院。記者曾健祐／攝影
桃園地院。記者曾健祐／攝影

販毒 毒品 調查局

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