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走私貓主嫌起底背景！曾任海巡主責緝私 卻涉佔私菸遭訴

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄地檢署偵辦「順發886號」漁船走私154隻活體品種貓案件，24日在高雄市鳳山區帶回主嫌之一的張芳溢、郭閔豪，兩人被依懲治走私條例聲押獲准。張嫌身分也被起底，不僅曾在海巡單位服役，負責緝私業務，還曾與主管被控侵占查獲的走私香菸9000包，而被宜蘭地檢署依貪汙罪起訴，不過全案最後無罪定讞。張2018年從海巡離職，辦案人員不排除是在職期間熟悉走私管道，加上了解海巡內部查緝手法，才與郭姓男子合謀走私。

根據判決內容，2004年6月11日凌晨，海巡單位接獲漁船走私的情資，時任北區機動海巡隊三組隊員的張芳溢，與單位張姓副組長、澳底海巡隊劉姓隊員到場查緝，因台北機動查緝隊已搶先到場，兩單位爭取主偵地位一度發生爭吵，最後確定由發現走私菸的台北機動查緝隊取得主辦權，在漁船上查獲299箱私菸，總值約200多萬元。

當天早上岸巡隊員搬運香菸時，張姓副組長說要代運私菸送驗，搬走了18箱，由隊員張芳溢開廂型車載走，後來現場清點所有香菸共281箱，並不包括被載走的18箱；事後海巡署接獲檢舉，發現主偵的台北機動查緝隊，僅移送扣案未稅香菸281箱，遭張嫌等人侵吞的18箱，未依規定移送。

檢方偵辦時，張芳溢等人供稱與其他單位確認好主偵地位後，就將運走的私菸載回現場，但不被檢方採信，最後認定張嫌3人侵吞查獲私菸，依貪污罪將3人起訴，宜蘭地方法院一審依貪汙罪，分別判張嫌等3人5年徒刑。

全案歷經多年訴訟，台灣高等法院更二審合議庭根據在場證人、船長說法，認為當天現場混亂，難證明當時查獲私菸有299箱，其中18箱被3人侵占，依據罪疑唯輕法則，改以對3人有利的認定，引此改判無罪，全案定讞。

張芳溢歷經起訴、訴訟在到無罪確定，都仍在海巡署任職，直到2018年才離職，張嫌在海巡服役時，曾負責外勤刑事偵查緝私業務，因此熟知漁船走私細節、管道等，不排除是熟知內部辦案手法，才與郭姓男子合謀涉入這起活體品種貓的走私。

高雄地檢署25日複訊後，認為張男、郭男犯罪嫌疑重大，且供述矛盾，不排除過去也曾涉入其他走私案件，認為有羈押必要，昨向法院聲押，今早張男、郭男經法院裁定羈押禁見。

涉嫌走私154隻名貴品種貓來台的張姓主嫌（右一），是前海巡隊員主責緝私，曾被控侵占私菸遭檢方起訴。圖／讀者提供
涉嫌走私154隻名貴品種貓來台的張姓主嫌（右一），是前海巡隊員主責緝私，曾被控侵占私菸遭檢方起訴。圖／讀者提供

海巡署 走私 私菸

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