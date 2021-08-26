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南港警破販毒集團 高價賣毒給小弟的藥頭阿鴻被抓了
綽號「阿鴻」的董姓男子是毒品中盤商，常流竄在台北、桃園、屏東等地販毒，南港警方經數月蒐證，24日持搜索票於董男的內湖住處逮人，當場查獲二級毒品安非他命124公克、16萬現金等證物。警方同日循線逮捕跟董男買毒的藥腳等3人，警方訊後依毒品罪嫌送辦，董男聲押獲准，其餘3名藥腳訊後請回。
警方調查，45歲董姓男子跟過去毒品案多有牽扯，經分析發現他是毒品藥頭，高價販賣安非他命給中輟生、小弟等份子，1公克要價2500元，單筆成交金額小則5000元，大則5萬元，販毒區域從北市延伸到屏東等地。
南港警方經數月蒐證，本月24日持搜票緝毒，不料董男始終不開門，遂破門而入，當場查獲安非他命淨重124公克、吸食器4組、手機4支、分裝袋、電子磅秤，以及16萬1000元等罪證；警方同時在北市大安區、桃園市楊梅區逮捕藥腳3人，全案4人依違反毒品罪嫌送辦。
偵訊時董男態度不佳，不承認販毒事實，檢方聲請羈押，法院裁押；其餘3名藥腳經指證後，檢方訊後請回。南港警方將繼續偵辦全案，向上溯源向下刨根，全力打擊販毒集團不法犯行。
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