抓到了！彰化廢棄場糾紛槍擊案 警方逮獲開槍男

彰化市彰南路四段一處住宅工廠昨天上午傳出槍響，吳姓男子疑似與地主有廢棄物傾倒糾紛，透過中間人協調不成，吳男掏槍對楊姓協調人腹部開了一槍後逃逸，楊送醫後無生命危險。吳男做案後，躲在芬園鄉八卦山區，彰化警方動用霹霹小組，今天中午對空鳴了一槍，順利將他逮獲。

經了解，該工廠業者原本經介紹出租附近的土地讓吳男放置回收物，後來卻被堆了許多石棉瓦、建築廢材等有害物品，因遭受民眾檢舉，後來雖終止租約，但吳男始終未來清理，讓業者相當頭痛，業者經介紹找來3名協調人協助溝通並清理，希望盡快解決這件事，三名協調人昨與吳男約在該工廠協調，沒想到吳男不滿，雙方一言不合，起了口角衝突，還發生推擠。

業者指出，吳男談到一半時表示要先離開，一回來什麼都沒說，就掏出一把改造手槍開槍打傷楊男。

由於是新任警察局長吳坤旭上任後的隔日，彰化就發生槍擊案，讓警方飽受壓力。警方動員查緝 ，昨天下午即在員林市南昌路一帶發現吳男形跡 ，與另一名被通緝的林姓友人（58年次）欲伺機藏匿，故意變裝分頭離開。

由於林男女友在員林市的住處，昨晚7時許警方在員林市中山南路一處停車場，先行攔截林姓通緝犯 ，對空鳴槍1槍並擊破車窗逮捕林嫌並追問吳嫌去向，才供出吳男躲在芬園鄉大彰路三段山區民宅，由霹靂小組攻堅順利逮捕吳嫌並取出作案槍枝 （待鑑定）。

警方說，吳嫌生性狡猾 ，逃亡過程均以計程車及步行逃避警方追緝 。警方過濾上百只監視器鏡頭鎖定犯嫌動向後，順利查獲 。 彰化市彰南路四段一處住宅工廠昨傳出槍響，吳姓地主涉嫌開槍打傷人，警方今天中午在芬園鄉八卦山區將吳男逮獲。圖／記者林敬家資料照片 彰化市彰南路四段一處住宅工廠昨傳出槍響，吳姓地主涉嫌開槍打傷人，警方今天中午在芬園鄉八卦山區將吳男逮獲。圖／記者林敬家資料照片 彰化市彰南路四段一處住宅工廠昨傳出槍響，吳姓地主涉嫌開槍打傷人，警方今天中午在芬園鄉八卦山區將吳男逮獲。圖／記者林敬家資料照片 涉及彰化市土地糾紛槍擊案的吳姓男子，藏匿在彰化縣芬園鄉八卦山區，今天中午被警方查獲。圖／彰化警方提供