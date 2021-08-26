快訊

退休教授每天送警衛小蛋糕：不希望孤獨死在家裡 沒有人知道

振興加碼！交通部推千元「國旅券」 規畫先發行120萬份

聽新聞
test
0:00 / 0:00

查獲槍案遭反咬「供槍」 北市大安刑事小隊長遭函辦

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警局大安分局近日接獲情資，指分局偵查隊一名趙姓小隊長，疑為爭取槍枝績效，提供改造槍枝給特定人士，趙再循線將其查獲法辦，大安分局警方經2周自查，雖趙及2名關係人各說各話，今天仍將趙姓小隊長依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌函送台北地檢署偵辦，確切案情有待檢方釐清。

據悉，52歲趙姓小隊長是警專8期畢業，在大安分局任職滿4年，今年3月接獲年約40歲男子提供情資，指30多歲吳姓男子涉嫌持有槍枝，趙遂循線前往新北市查辦吳男，順利查獲1把改造手槍。

未料，大安分局接獲風紀情資介入偵辦後，當時被逮的吳姓男子供稱，槍枝是40歲男子提供，該名男子又稱槍枝是趙姓小隊長提供，要轉交給吳男，3人說法不一，警方認趙可能為爭取績效而未恪遵正當辦案程序，為求審慎，完成內部行政調查後，今天將趙函送北檢偵辦。

警方說，全案是分局自檢自查，對於員警疑涉不法，將持續秉持「毋枉毋縱」立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度，維護整飭警紀的決心。

台北市大安分局。圖／取自GoogleMap
台北市大安分局。圖／取自GoogleMap

槍枝 情資

延伸閱讀

北市府就業甄選釋出逾百職缺 月薪最高63K

強化涉槍犯嫌羈押 刑事局推槍枝性能檢測

警加強檢驗槍枝殺傷力 初驗裝測試用彈殼擊發

台北確診者跑去桃園打麻將還隱匿足跡 北市重罰16萬

相關新聞

查獲槍案遭反咬「供槍」 北市大安刑事小隊長遭函辦

台北市警局大安分局近日接獲情資，指分局偵查隊一名趙姓小隊長，疑為爭取槍枝績效，提供改造槍枝給特定人士，趙再循線將其查獲法...

曾救人獲總統表揚 今涉販毒收押

廿四歲簡姓男子十一年前就讀國中時，英勇跳下海救起二名溺水學生，被封「救難小英雄」，獲當時總統馬英九表揚；長大後他涉嫌販毒...

玉山大火／檢警翻山蒐證再挖LINE 戳破謊言

玉山森林大火造成台灣近年最大山林浩劫。肇事者喬建中等人稱是不慎踢翻爐火造成，但他常在登山社團貼文，自豪生火經驗可「蒸小籠...

玉山大火／盜木煮食釀山林浩劫 NCC前專委被求償2.2億

ＮＣＣ前專門委員喬建中等五人，五月攀登玉山在杜鵑營地引發森林大火，燒掉七十九公頃山林。喬建中聲稱是踢倒爐火引起，但南投地...

玉山大火／林地恢復原貌 恐需數十年

玉山杜鵑營地森林大火相關肇禍人遭起訴，玉山國家公園痛心林火起因個人過失行為，對自然生態環境造成的傷害，可能需要數十年才能...

男子國道開車手腕中彈 槍手聲押獲准

上周六夜晚，國道一號台中段發生槍擊案，李男載女友南下台中訪友，遭一輛車輛併行後開一槍，造成李男左手腕槍傷，李稱與對方不相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。