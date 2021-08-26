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查獲槍案遭反咬「供槍」 北市大安刑事小隊長遭函辦
台北市警局大安分局近日接獲情資，指分局偵查隊一名趙姓小隊長，疑為爭取槍枝績效，提供改造槍枝給特定人士，趙再循線將其查獲法辦，大安分局警方經2周自查，雖趙及2名關係人各說各話，今天仍將趙姓小隊長依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌函送台北地檢署偵辦，確切案情有待檢方釐清。
據悉，52歲趙姓小隊長是警專8期畢業，在大安分局任職滿4年，今年3月接獲年約40歲男子提供情資，指30多歲吳姓男子涉嫌持有槍枝，趙遂循線前往新北市查辦吳男，順利查獲1把改造手槍。
未料，大安分局接獲風紀情資介入偵辦後，當時被逮的吳姓男子供稱，槍枝是40歲男子提供，該名男子又稱槍枝是趙姓小隊長提供，要轉交給吳男，3人說法不一，警方認趙可能為爭取績效而未恪遵正當辦案程序，為求審慎，完成內部行政調查後，今天將趙函送北檢偵辦。
警方說，全案是分局自檢自查，對於員警疑涉不法，將持續秉持「毋枉毋縱」立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度，維護整飭警紀的決心。
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