男子國道開車手腕中彈 槍手聲押獲准

上周六夜晚，國道一號台中段發生槍擊案，李男載女友南下台中訪友，遭一輛車輛併行後開一槍，造成李男左手腕槍傷，李稱與對方不相識。檢警昨晚逮捕槍手曾嫌，並依殺人未遂、槍砲彈藥罪嫌移送，今晚檢方聲押獲准。

上周六(21日)晚間9時許，26歲李男開車載女友南下台中訪友人，李男稱，在國道一號豐原段遭後車閃大燈逼車，雙方追車發生糾紛，對方車輛併行後搖下駕駛座窗戶朝他開槍，造成李男左手腕槍傷，李自行開下大雅交流道打119求救，並向警方表示，「不認識對方」。

檢警組成專案小組，昨晚在苗栗逮捕40多歲槍手曾男，並起出槍枝與數發子彈，對於案情，檢警三緘其口，警詢後曾男依殺人未遂、槍砲彈藥罪嫌移送，台中地檢署今晚聲請羈押獲准。