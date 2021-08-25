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男子國道開車手腕中彈 槍手聲押獲准

聯合報 / 記者林佩均游振昇／台中即時報導

上周六夜晚，國道一號台中段發生槍擊案，李男載女友南下台中訪友，遭一輛車輛併行後開一槍，造成李男左手腕槍傷，李稱與對方不相識。檢警昨晚逮捕槍手曾嫌，並依殺人未遂、槍砲彈藥罪嫌移送，今晚檢方聲押獲准。

上周六(21日)晚間9時許，26歲李男開車載女友南下台中訪友人，李男稱，在國道一號豐原段遭後車閃大燈逼車，雙方追車發生糾紛，對方車輛併行後搖下駕駛座窗戶朝他開槍，造成李男左手腕槍傷，李自行開下大雅交流道打119求救，並向警方表示，「不認識對方」。

檢警組成專案小組，昨晚在苗栗逮捕40多歲槍手曾男，並起出槍枝與數發子彈，對於案情，檢警三緘其口，警詢後曾男依殺人未遂、槍砲彈藥罪嫌移送，台中地檢署今晚聲請羈押獲准。

據了解，檢警調閱相關影像發現，槍擊發生前，曾男與李男車輛曾同時駛入泰安休息站，隨後雙方駕車離開休息站，開入國道繼續南下，並在豐原段發生槍擊事件。但雙方是否相識？進而在休息站發生爭執？檢警不願證實，僅表示偵查不公開。

檢警昨晚逮捕涉嫌在國道開槍的曾嫌，並依殺人未遂、槍砲彈藥罪嫌移送，今晚檢方聲押獲准。圖／讀者提供
檢警昨晚逮捕涉嫌在國道開槍的曾嫌，並依殺人未遂、槍砲彈藥罪嫌移送，今晚檢方聲押獲准。圖／讀者提供
檢警昨晚逮捕涉嫌在國道開槍的曾嫌，並依殺人未遂、槍砲彈藥罪嫌移送，今晚檢方聲押獲准。圖／讀者提供
檢警昨晚逮捕涉嫌在國道開槍的曾嫌，並依殺人未遂、槍砲彈藥罪嫌移送，今晚檢方聲押獲准。圖／讀者提供
檢警昨晚逮捕涉嫌在國道開槍的曾嫌，並依殺人未遂、槍砲彈藥罪嫌移送，今晚檢方聲押獲准。圖／讀者提供
檢警昨晚逮捕涉嫌在國道開槍的曾嫌，並依殺人未遂、槍砲彈藥罪嫌移送，今晚檢方聲押獲准。圖／讀者提供

國道 槍擊 殺人

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