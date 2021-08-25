獨／國道台中段逞凶槍手抓到了 行兇疑點待釐清

國道一號台中段上周六發生槍擊案，李男載女友疑遇行車糾紛，被不明車輛開車逼近併行後開槍，子彈射穿前乘客座玻璃，再打中李男左手腕。檢警組專案小組查緝，在今天逮捕曾嫌，並起出槍枝與子彈，警詢後依槍砲彈藥、殺人未遂罪嫌移送，檢方聲請羈押。

這起國道槍擊事件發生在上周六(21日)晚間9時許，26歲李男指稱，他開車載女友從北部南下台中訪友，經過國道一號豐原南下路段，疑發現後方有車對他閃大燈，後來對方車輛開到他轎車的右側，二車並行時，駕駛搖下車窗朝他車輛開一槍，子彈打破前乘客座玻璃，擊中他的左手腕。

隨後李男負傷開車加速從國道一號大雅交流道下，車停路邊，他右手按住流血的左手腕，向一旁機車騎士詢問：「這是哪裡？」並由女友打電話一一九求救，送醫治療。

據了解，行兇駕駛搖下車窗開槍時，李男有看到對方車輛廠牌，沒看清車牌號碼，他說不認識對方，懷疑是行車糾紛，但經檢視行車紀錄器影像，只看到他後來加速行駛並從大雅交流道急下，並急喊自己好像中槍。警方搜查車內則未發現彈殼。