黑幫操控兩岸博弈 法務部：嚴打資通新型態犯罪

近來兩岸博弈業者透過線上遊戲謀取暴利，已成為當今黑幫新興獲利的趨勢，台灣高檢署發現線上博弈衍生跨境詐欺、洗錢、組織犯罪問題嚴重，今天宣布成立「資訊通訊中心督導小組」，鎖定中資遊戲跨境經營加強查緝，未來將以遊戲商在台設立的後台網頁加強蒐報，並制定「窩裡反條款」，鼓勵檢舉或通報者可予免刑或減刑。

法務部長蔡清祥表示，未來檢察官會針對資通新型態犯罪，找出適當方法加強控管，同時加強跨境犯罪偵查力道。高檢署檢察長邢泰釗指出，疫情期間，各行業經濟都大受影響，反觀黑幫經濟成長率成長8%，數字相當驚人，這些龐大利潤都是來自電信詐欺與線上博弈。

邢泰釗分析，目前各類型詐欺是黑幫當前主要獲利管道，線上博弈也是新興趨勢，他以竹聯幫孝堂成員從事電詐為例，這些電詐成員經常黑吃黑，衍生的跨境洗錢、暴力討債、販運槍毒、組織犯罪，嚴重影響社會治安，而這些問題根源都與科技犯罪有關。

高檢署指出，尤其是台中地區因詐騙集團衍重大暴力事件相當嚴重，側面了解都與詐騙集團金錢糾紛有關。另外，台中「百億總裁」莊周文涉及經營「ＧＰＫ線上博奕平台」，經手兩岸賭金超過千億元，不法獲利594億元，被檢方依洗錢及賭博罪起訴，莊周文在偵審期間一度遭羈押，法院後來裁定3億元交保，財力相當雄厚，這其中錯綜複雜的洗錢管道，也是未來調查重點，將建立大數據資料庫，分析非法交易者特徵。