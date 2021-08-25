2前海軍軍官遭滲透成共諜 雄檢通緝主謀「落跑港商」

共諜案延燒，謝姓港商20幾年前來台陸續吸收2名前海軍軍官和一名相關人士，替他滲透數名海軍現役、退役軍官。雄檢對落跑的謝姓港商發布通緝，其餘3人則依違反國安法起訴。

鏡週刊日前報導，檢調偵辦一起共諜案時，查出一名來自香港的謝姓商人受中國國安部系統指示，以經商名義來台發展組織，涉嫌吸收多名退役高階軍官，這些退役軍官頻繁與仍在軍中的學長、學弟聯繫，並邀約餐敘。

高雄地檢署起訴指出，謝姓港商受中國「中央軍事委員會政治工作部聯絡局廣州聯絡局」命令，自民國86年起以業務為由來台經商，但實是邀約宴飲、球敘等接觸台灣現役和退役軍官，其中前海軍司令部綜合處張姓處長認識謝姓商人後，開始替謝牽線發展組織。

張姓處長97年間引介前海軍司令部計畫處何姓上校組長與妻子莊姓女子前往泰國旅遊，且成功吸收何姓夫妻檔在台吸收軍官發展組織，張、何更鎖定前國防大學于姓中校隊長、海軍退役梁姓中校、海軍現役黃姓上校艦長、前海軍司令部沈姓少校編裝官等，並同樣以招待出國旅遊，安排與中國情治人員見面等方式企圖吸收。