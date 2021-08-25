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台南兩派人馬安定滯洪池談判 1人中槍送醫

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市安定區港口滯洪池今凌晨有兩派人馬相約談判一言不合引發槍擊，林姓男子對方遭開槍擊中腹部，緊急送醫手術後無生命危險，善化警分局已鎖定涉案嫌犯，全面追緝中。

槍擊案發生在今凌晨2點許，據指出，林男一方4人與另一派人馬了10多人，相約在安定區港口滯洪池談判，雙方人馬聚集後，過程爆發口角，林姓男子遭人開槍擊中腹部，槍擊案發生後，雙方人馬立即鳥獸散。

中槍的林男，由友人開車約凌晨2點半送到永康奇美醫院急救，醫師檢視右側骨盆及腹部疑似槍傷，且有腸穿孔及內出血，安排手術治療後，轉加護病房觀察中。

善化警分局案發獲報前往現場採證，經濾監視錄影器，查出案發當時相關進出車輛，已鎖定相關涉案人員，目前已報請檢察官全力偵查中。

台南安定港口滯洪池凌晨傳槍擊，1人送醫警追查涉案人員中。 圖／讀者提供
台南安定港口滯洪池凌晨傳槍擊，1人送醫警追查涉案人員中。 圖／讀者提供

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