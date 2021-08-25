快訊

戰後百花齊放的日本：三島與東大全共鬪的激辯

這批照片用生命交換 知名戰地記者遭神學士分屍輾壓慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搬家不慎遺失毒販尿檢及卷宗 偵查隊員非故意獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

新店分局偵查隊李姓員警，不慎把採尿及卷宗遺失，遭警方依湮滅證據罪嫌函送法辦。台北地檢署查出，新北市新店分局5月間時逢搬家之際，李男沒把物品收好而不見，實屬過失，因湮滅證據罪並只處罰故意犯，今給予李姓員警不起訴處分。

檢方調查，今年4月22日，新店分局碧潭派出所員警，攔查一名形跡可疑的陳姓男子，發現一個毒品吸食器，因此將他帶回派出所驗尿調查。碧潭所員警製作相關筆錄後，依程序將陳男的尿液檢體及卷宗，一併送交新店分局等候化驗。

豈料，當天值班的李姓警員隨手把物品放在公文櫃上，一忙起來就忘記收納。時逢新店分局5月間搬家，李姓警員在新辦公室安置好之後，突然發現陳男毒品案尿液檢體和卷證不見蹤影，連忙自行呈報上級。

新店分局展開內部調查，認為李男和陳男並不認識，沒有動機去協助掩護，應單純是搬家而不慎遺失，但除行政懲處之外，也將李男依湮滅證據罪嫌函送法辦。檢方認定李男實屬過失，由於湮滅證據罪只處罰故意犯，因此今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

新北市政府警察局新店分局。圖／取自新店警好讚臉書
新北市政府警察局新店分局。圖／取自新店警好讚臉書

毒品 碧潭

延伸閱讀

好心出借洗車場 毒販友人當成毒品發貨地

微電影「大義救親」真實上演 北市警溯源查獲上游毒販

毒販拒捕駕車衝撞 南投警開槍逮3嫌帶回偵辦

毒販拒捕撞後方車輛 花蓮警開8槍制伏

相關新聞

新北男子打高端猝死？ 司法相驗初判死因吸毒過量

新北市蘆洲區1名39歲彭姓男子，昨天在家吸毒之後暴斃，由於他前天剛打過國產高端疫苗，時機敏感令外界產生許多聯想。今天下午...

北市幼兒園教師傳施暴性侵 立委籲納教保員入裁處對象

台北市某公立幼兒園驚傳有學生遭施暴、性侵，家長控訴園內的幼教老師不但會吼罵、拽拖學生，甚至還用手捏乳頭、以異物戳入學生生...

桃源民代落水失音訊 便道開放通行也盼她找到回家的路

高雄市桃源明霸克露橋斷19天，公路總局甲仙工務段今開放臨時便道緊急通行，為到災區視察災況遭土石流沖走的桃源區代表謝宜真家...

公路總局官員被控收賄 黃姓白手套遭羈押禁見

交通部公路總局中壢工務段工程司林姓官員被檢舉涉嫌利用核發路權證照機會向廠商索賄，一名黃姓工程業者居中傳話、收錢，擔任白手...

台南兩派人馬安定滯洪池談判 1人中槍送醫

台南市安定區港口滯洪池今凌晨有兩派人馬相約談判一言不合引發槍擊，林姓男子對方遭開槍擊中腹部，緊急送醫手術後無生命危險，善...

搬家不慎遺失毒販尿檢及卷宗 偵查隊員非故意獲不起訴

新店分局偵查隊李姓員警，不慎把採尿及卷宗遺失，遭警方依湮滅證據罪嫌函送法辦。台北地檢署查出，新北市新店分局5月間時逢搬家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。