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搬家不慎遺失毒販尿檢及卷宗 偵查隊員非故意獲不起訴
新店分局偵查隊李姓員警，不慎把採尿及卷宗遺失，遭警方依湮滅證據罪嫌函送法辦。台北地檢署查出，新北市新店分局5月間時逢搬家之際，李男沒把物品收好而不見，實屬過失，因湮滅證據罪並只處罰故意犯，今給予李姓員警不起訴處分。
檢方調查，今年4月22日，新店分局碧潭派出所員警，攔查一名形跡可疑的陳姓男子，發現一個毒品吸食器，因此將他帶回派出所驗尿調查。碧潭所員警製作相關筆錄後，依程序將陳男的尿液檢體及卷宗，一併送交新店分局等候化驗。
豈料，當天值班的李姓警員隨手把物品放在公文櫃上，一忙起來就忘記收納。時逢新店分局5月間搬家，李姓警員在新辦公室安置好之後，突然發現陳男毒品案尿液檢體和卷證不見蹤影，連忙自行呈報上級。
新店分局展開內部調查，認為李男和陳男並不認識，沒有動機去協助掩護，應單純是搬家而不慎遺失，但除行政懲處之外，也將李男依湮滅證據罪嫌函送法辦。檢方認定李男實屬過失，由於湮滅證據罪只處罰故意犯，因此今依罪嫌不足，給予不起訴處分。
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