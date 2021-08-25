快訊

戰後百花齊放的日本：三島與東大全共鬪的激辯

這批照片用生命交換 知名戰地記者遭神學士分屍輾壓慘死

上任不到12小時中警破毒咖啡 新任大隊長「受寵若驚」

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市警局保大大隊長劉其賢昨上任首日，員警立即破獲40包毒咖啡包，讓劉其賢「受寵若驚」讚譽，之前在局長室、公關室任職服務時有耳聞保大戰績卓越，沒想到上任不到12小時，同仁立即以實力證明、逮捕嫌犯，明天他將頒發破案獎金，以行動鼓勵績優員警。

昨天上午，台中市警察局保安警察大隊新任大隊長劉其賢上任首日，保大第一中隊小隊長蔡東峰、警員賴俊男、黃瑞豐就於晚間破獲毒品案，劉其賢關注案件偵辦進度，並於今晨1時許順利將犯嫌依毒品罪嫌移送。

保安警察大隊指出，昨晚7時許，警方在南屯區公益路與惠中路口，發現一輛計程車違規跨越車道線，警方攔查發現劉姓乘客(33歲)神情緊張，且身上散發濃厚愷他命燃燒後餘味。

員警經劉男同意，發現他的隨身包包內藏有毒品咖啡包40包（毛重139.6公克）、愷他命香菸3支（毛重2.4公克），共查獲毒品142公克，咖啡包經採驗呈二級毒品甲基卡西酮陽性反應。

警方詢問毒咖啡包如何購得？是否企圖販售？劉男辯稱，毒咖啡包是自己要食用，至於如何購得他「忘記了」，企圖躲避查緝。同車的林姓女子(25歲)稱他們要各自返家，不清楚劉男身上為何有毒品。

新任大隊長劉其賢驚訝地說，之前在局長室及公關室時有所耳聞保大戰績卓越，昨天他上任不到12小時，保大員警就破獲毒品案，真的相當認真，為了回饋同仁的努力，明天他將頒發破案獎金，勉勵同仁的辛苦。

台中市警察局保安警察大隊大隊長劉其賢(右)昨布達上任首日，隊內員警破獲毒品案，讓他「受寵若驚」。記者林佩均／攝影
台中市警察局保安警察大隊大隊長劉其賢(右)昨布達上任首日，隊內員警破獲毒品案，讓他「受寵若驚」。記者林佩均／攝影
台中市警察局保安警察大隊大隊長劉其賢昨布達上任首日，隊內員警破獲毒品案，讓他「受寵若驚」。記者林佩均／翻攝
台中市警察局保安警察大隊大隊長劉其賢昨布達上任首日，隊內員警破獲毒品案，讓他「受寵若驚」。記者林佩均／翻攝
台中市警察局保安警察大隊大隊長劉其賢昨布達上任首日，隊內員警破獲毒品案，讓他「受寵若驚」。圖／台中市警察局提供
台中市警察局保安警察大隊大隊長劉其賢昨布達上任首日，隊內員警破獲毒品案，讓他「受寵若驚」。圖／台中市警察局提供
台中市警察局保安警察大隊大隊長劉其賢(左一)昨布達上任首日，隊內員警破獲毒品案，讓他「受寵若驚」。記者林佩均／攝影
台中市警察局保安警察大隊大隊長劉其賢(左一)昨布達上任首日，隊內員警破獲毒品案，讓他「受寵若驚」。記者林佩均／攝影

毒品 咖啡 警察

延伸閱讀

國中跳海救人獲馬英九表揚 長大交損友成藥頭販毒送辦

影／大白天偷車搶錢買毒 三峽毒蟲嫌車不夠力還偷第2台

調查局盜賣毒品傷政府形象 蘇揆要法務部徹底檢討

桃園警界人事異動 8分局長、3大隊長今交接

相關新聞

新北男子打高端猝死？ 司法相驗初判死因吸毒過量

新北市蘆洲區1名39歲彭姓男子，昨天在家吸毒之後暴斃，由於他前天剛打過國產高端疫苗，時機敏感令外界產生許多聯想。今天下午...

北市幼兒園教師傳施暴性侵 立委籲納教保員入裁處對象

台北市某公立幼兒園驚傳有學生遭施暴、性侵，家長控訴園內的幼教老師不但會吼罵、拽拖學生，甚至還用手捏乳頭、以異物戳入學生生...

桃源民代落水失音訊 便道開放通行也盼她找到回家的路

高雄市桃源明霸克露橋斷19天，公路總局甲仙工務段今開放臨時便道緊急通行，為到災區視察災況遭土石流沖走的桃源區代表謝宜真家...

公路總局官員被控收賄 黃姓白手套遭羈押禁見

交通部公路總局中壢工務段工程司林姓官員被檢舉涉嫌利用核發路權證照機會向廠商索賄，一名黃姓工程業者居中傳話、收錢，擔任白手...

台南兩派人馬安定滯洪池談判 1人中槍送醫

台南市安定區港口滯洪池今凌晨有兩派人馬相約談判一言不合引發槍擊，林姓男子對方遭開槍擊中腹部，緊急送醫手術後無生命危險，善...

搬家不慎遺失毒販尿檢及卷宗 偵查隊員非故意獲不起訴

新店分局偵查隊李姓員警，不慎把採尿及卷宗遺失，遭警方依湮滅證據罪嫌函送法辦。台北地檢署查出，新北市新店分局5月間時逢搬家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。