上任不到12小時中警破毒咖啡 新任大隊長「受寵若驚」

台中市警局保大大隊長劉其賢昨上任首日，員警立即破獲40包毒咖啡包，讓劉其賢「受寵若驚」讚譽，之前在局長室、公關室任職服務時有耳聞保大戰績卓越，沒想到上任不到12小時，同仁立即以實力證明、逮捕嫌犯，明天他將頒發破案獎金，以行動鼓勵績優員警。

昨天上午，台中市警察局保安警察大隊新任大隊長劉其賢上任首日，保大第一中隊小隊長蔡東峰、警員賴俊男、黃瑞豐就於晚間破獲毒品案，劉其賢關注案件偵辦進度，並於今晨1時許順利將犯嫌依毒品罪嫌移送。

保安警察大隊指出，昨晚7時許，警方在南屯區公益路與惠中路口，發現一輛計程車違規跨越車道線，警方攔查發現劉姓乘客(33歲)神情緊張，且身上散發濃厚愷他命燃燒後餘味。

員警經劉男同意，發現他的隨身包包內藏有毒品咖啡包40包（毛重139.6公克）、愷他命香菸3支（毛重2.4公克），共查獲毒品142公克，咖啡包經採驗呈二級毒品甲基卡西酮陽性反應。

警方詢問毒咖啡包如何購得？是否企圖販售？劉男辯稱，毒咖啡包是自己要食用，至於如何購得他「忘記了」，企圖躲避查緝。同車的林姓女子(25歲)稱他們要各自返家，不清楚劉男身上為何有毒品。