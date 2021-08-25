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國中跳海救人獲馬英九表揚 長大交損友成藥頭販毒送辦

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮市一名簡姓男子國中時英勇跳下水救起2人，被封「救難小英雄」，獲當時總統馬英九表揚；沒想到長大後「英雄」變藥頭，花蓮縣刑警大隊接獲情資簡男在花蓮販售毒咖啡包，持搜索票在他車上起出14包，依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，並聲押獲准。

簡姓男子11年前夏天就讀國中時，與友人到花蓮北濱海邊戲水，聽到海上傳來呼救時，發現有3人溺水求救。當時才13歲的簡男因國小學過游泳，水性不錯，馬上要同學去報警，接著就套起救生圈跳下海，分兩次把距岸分別是10多公尺、30公尺的兩名男學生拉上岸，另有1名女學生被海巡署巡防艇救上船。

簡男機警救回兩條生命的事蹟傳開後，被封為「救難小英雄」，當時總統馬英九邀請簡男上他的「治國周記」，和總統同框提醒「 夏日炎炎，溺水連連，下水之前，注意安全」。

花蓮縣警局刑警大隊副大隊長韓修愛說，警方執行暑期青春專案掃毒任務，接獲情資縣內有藥頭販售毒咖啡包。

警方報請檢察官指揮偵辦，蒐證確認後，18日持搜索票，在簡男停放在花蓮市國聯5路的小客車上查找，果然起出14包含有卡西酮成分毒品藥粉、總重64公克的第三級毒品咖啡包，包裝外還印有名車瑪莎拉蒂、外國運動品牌等圖樣，吸引年輕人。

現年24歲的簡男已改名，以廚師為業。落網後，對於年輕時英勇救人，當兵時卻誤交損友，染上毒癮，相當後悔，一度沉默不語，還向警方要求請來父親，向父親道歉懺悔。

警方查出，他在外縣市購得毒咖啡包，再帶回縣內販售牟利。不過，簡男只承認吸食毒品，否認販毒，警方依毒品危害防制條例罪嫌送辦，並向法院聲請羈押獲准。

花蓮警方在簡男車子上起出14包三級毒品咖啡包。記者王燕華／翻攝
花蓮警方在簡男車子上起出14包三級毒品咖啡包。記者王燕華／翻攝
簡姓男子（右）11年前因英勇救人事蹟，獲邀上馬英九總統「治國周記」，與總統同框。記者王燕華／翻攝
簡姓男子（右）11年前因英勇救人事蹟，獲邀上馬英九總統「治國周記」，與總統同框。記者王燕華／翻攝
花蓮警方在簡男車子上起出14包三級毒品咖啡包，還印有瑪莎拉蒂等標誌。記者王燕華／翻攝
花蓮警方在簡男車子上起出14包三級毒品咖啡包，還印有瑪莎拉蒂等標誌。記者王燕華／翻攝
花蓮縣刑警大隊副大隊長韓修愛，說明查緝過程。記者王燕華／攝影
花蓮縣刑警大隊副大隊長韓修愛，說明查緝過程。記者王燕華／攝影

毒品 咖啡 溺水

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