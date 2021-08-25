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獨／南港警方破門緝毒 小藥頭窩藏124公克安非他命

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

45歲董姓男子是名小藥頭，長期販毒，南港警方經數月蒐證，昨日下午持搜索票在他內湖住處查獲安非他命124公克，以及16萬元現金等罪證，另在他轄逮捕藥腳顏、陳2人；警訊後將3人依販賣、施用毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

南港警方從過去毒品案件向上溯源，查到董男為藥頭，昨日見時機成熟，下午2時許持搜票登門緝毒，不料對方始終不開門，於是警方破門而入，在場查獲二級毒品安非他命淨重124公克、吸食器、分裝袋、電子秤、手機3隻，以及16萬1000元等罪證。

警方兵分三路，除了董男的內湖潭美住處執行搜索，還在北市大安區、桃園市楊梅區逮捕藥腳顏、陳等2人，據悉3人都有毒品前科。全案依違反毒品危害防制條例移送台北地檢署，警方將繼續向上清查藥頭與其他藥腳。

45歲董姓男子是小藥頭，南港警方昨日持搜票執行搜索，查獲安非他命124公克、吸食器、分裝袋、電子秤、手機3隻，以及16萬1000元等證物。記者翁至成／攝影
45歲董姓男子是小藥頭，南港警方昨日持搜票執行搜索，查獲安非他命124公克、吸食器、分裝袋、電子秤、手機3隻，以及16萬1000元等證物。記者翁至成／攝影

毒品 藥頭 港警

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