獨／南港警方破門緝毒 小藥頭窩藏124公克安非他命

45歲董姓男子是名小藥頭，長期販毒，南港警方經數月蒐證，昨日下午持搜索票在他內湖住處查獲安非他命124公克，以及16萬元現金等罪證，另在他轄逮捕藥腳顏、陳2人；警訊後將3人依販賣、施用毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦。

南港警方從過去毒品案件向上溯源，查到董男為藥頭，昨日見時機成熟，下午2時許持搜票登門緝毒，不料對方始終不開門，於是警方破門而入，在場查獲二級毒品安非他命淨重124公克、吸食器、分裝袋、電子秤、手機3隻，以及16萬1000元等罪證。