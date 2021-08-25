桃園客運女副總地下室被痛毆 警方循線隔天逮2嫌

桃園客運傳爆經營權之爭，公司副總經理、張姓女董事日前參加董事會，會中曾杯葛董事長選舉，沒想到會後要去地下室牽車時，竟被2名年輕男子持械毆打，血濺停車場，警方隔天循線聯絡2嫌到案，依傷害罪嫌函送檢方偵辦。

據了解，桃園客運張姓女副總經理，同時位列董事會董事之一，本月11日至延平路總公司參加董事會選舉董事長與常務董事，後因杯葛流會，當她至地下停車場準備牽車時，竟被2名年輕男子持棍棒毆打，她遇襲馬上放聲大喊「救命」，2人才逃之夭夭，但頭部、手腳、肩膀均留下不同程度的擦挫傷、鈍傷，血濺地板。

據媒體報導，張女與先前也曾遇襲的監事黃炳勳懷疑，黃炳勳之兄黃炳嘉教唆所為；黃炳嘉6月曾持父親的「霰彈獵槍」以槍托毆打他，還7月曾以保全用鎮暴槍朝黃炳勳座車連射3槍。

桃園警分局表示，遇襲的張姓女子11日晚間7時許攜驗傷報告至大樹派出所報案，經員警積極循線搜查，隔天下午4時起通知涉案朱姓男子（24歲）、林姓男子（25歲）到案說明，全案依傷害罪嫌函送桃園地檢署偵辦。