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疑因廢棄物傾倒糾紛 彰化民宅槍響男子腹部中彈
彰化市彰南路四段一處民宅今天上午10點多傳出槍響，吳姓男子疑似與地主有廢棄物傾倒糾紛，透過中間人協調不成，對一名楊姓協調人開槍，楊男子腹部中彈，還有意識，彰化警方已鎖定嫌犯，預計能快速將他逮捕到案。
彰化警方接獲通報立即到場，由於吳男開完槍就立即開車離去，警方追捕嫌犯中，鑑識人員在場拉起封鎖線蒐證。
彰化基督教醫院指出，楊性男子（44歲）目前肚臍右側一公分半往上約20公分的貫穿傷口，疑似槍傷，因為肚子有厚度，經電腦斷層顯示內臟部分沒有受傷，目前血壓130/80mmHg，意識清醒。
經了解，該民宅地主原本經介紹租地給吳男放置回收物，但後來卻堆了許多石棉瓦、建築廢材等有害物品，因受民眾檢舉，後來雖終止租約，但吳男始終未來清理，地主相當頭痛，地主經介紹找來協調人協助溝通並清理，希望盡快解決這件事，雙方今約在該民宅協調，沒想到一言不合，起了口角衝突，還發生推擠。
地主指出，吳男談到一半時表示要先離開，一回來就掏出槍來對著楊男開槍，槍聲雖不大，但在場的人都嚇了一跳，趕緊報警，地主也說，租地給人卻被亂倒有害廢棄物，前後2、3年都未改善，今天還發生這樣的事實在很倒楣。
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