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影／東協廣場打總幹事 15名惡徒暴力討千萬警全掃落網

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市東協廣場13日召開管委會，發生胡姓總幹事遭人毆傷、毀損桌椅的治安事件，警方先在15日帶回黃姓男子等5人後，昨天陸續收網，總計帶回黃等涉案15人，警方查出，黃在犯下東協廣場案前，早因涉嫌苗栗、台中暴力討債、妨害自由，正被警方蒐證中，黃受人委託討債，討債後還反逼委託人簽千萬本票，行徑惡劣，今天都依組織等罪，移送台中地檢署偵辦。

台中市東協廣場在13日下午召開管委會，但卻發生樓下召開管委會，樓上卻有惡徒糾眾砸毀歇業場所的桌椅，徒手毆打胡姓總幹事，監視器曝光後，引發台中市民關注，台中市警局責付台中市刑大、第一、第二警分局成立專案小組調查，發現涉案黃姓男子（45歲）素行不良，從事暴力討債犯行。

專案小組掌握，黃姓男子在去年8月間，接受許姓商人的委託，協助討債，黃等人前往苗栗縣，佯稱要提供工作機會，約出在夜市擺攤的江姓男子後，以江欠許數十萬債務為由，持棍棒等器械，將江毆打成傷，強討百萬元現金得手，中飽私囊後，黃反過頭，再向許恐嚇，再逼許簽下千萬元本票。

台中市警局長蔡蒼柏表示，黃姓男子的暴力討債犯行，早在專案小組的監控蒐證後，報請檢察官指揮，但沒想到案情還沒偵搜完整，黃在13日又犯下東協廣場案，引發民心不安。

蔡蒼柏說，案發後立刻指示同仁務需以「最短時間、最強手段、最嚴厲打擊」予以查緝，昨天在專案小組的努力下，兵分多路北屯、北區、霧峰等地，查緝黃等15人到案，查扣本票、球棒、 甩棍等贓證物，並在今天依傷害、妨害自由、恐嚇取財、組織犯罪等罪，移送台中地檢署偵辦。

蔡蒼柏說，台中市警局秉持「除惡務盡、溯源刨根」原則，持續「一波一波掃、一個一個抓」，持續執行台中市掃黑專案行動，針對黑道幫派堂口據點、經營行業、圍事場所及成員經常聚集出入處所以優勢警力實施專案臨檢，另對於街頭聚眾鬥毆、槍擊及其他刑案，除立即啟動快打部隊以優勢警力壓制外，並絕對於最短時間內偵破，呼籲不法之徒，切莫心存僥倖以身試法。

黃姓男子等15名歹徒涉嫌在台中市暴力討債，犯下東協廣場傷害案，台中市警局昨天收網，帶回黃等涉案15人，查扣犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝
黃姓男子等15名歹徒涉嫌在台中市暴力討債，犯下東協廣場傷害案，台中市警局昨天收網，帶回黃等涉案15人，查扣犯罪工具。記者陳宏睿／翻攝
黃姓男子等15名歹徒涉嫌在台中市暴力討債，犯下東協廣場傷害案，台中市警局昨天兵分多路收網，並派遣特警破門攻堅。記者陳宏睿／翻攝
黃姓男子等15名歹徒涉嫌在台中市暴力討債，犯下東協廣場傷害案，台中市警局昨天兵分多路收網，並派遣特警破門攻堅。記者陳宏睿／翻攝
黃姓男子等15名歹徒涉嫌在台中市暴力討債，犯下東協廣場傷害案，台中市警局在昨天將黃等人逮捕歸案，市警局長蔡蒼柏今開記者會說明，視察相關犯罪工具。 記者陳宏睿／攝影
黃姓男子等15名歹徒涉嫌在台中市暴力討債，犯下東協廣場傷害案，台中市警局在昨天將黃等人逮捕歸案，市警局長蔡蒼柏今開記者會說明，視察相關犯罪工具。 記者陳宏睿／攝影

台中市 東協 恐嚇

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