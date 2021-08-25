影／大白天偷車搶錢買毒 三峽毒蟲嫌車不夠力還偷第2台

新北市三峽1名45歲王姓男子毒癮來犯，竟想偷車搶錢去買毒，昨天下午1時王男鎖定落單婦女下手，得手1萬2千元與手機，並變裝試圖掩飾，而警方3小時內找到人，發現王男嫌偷的第1台車馬力不夠還偷第2台，且查獲海洛因1包，依搶奪、竊盜、毒品等罪送地檢署偵辦。

三峽分局解釋，王男先是昨天中午12時偷1台機車，但他認為機車馬力不足，半小時後又再偷1台，反而覺得第1台跑比較快。

王男接著下午1時騎著贓車尋找犯案對象，並在文化路120巷內發現謝姓女子落單，即搶走她的手提包，裡面有新台幣1萬2千元與謝女的手機。得手後王男怕被查到，除隨機把謝女手提包內物品棄置外，還騎著贓車到服飾店買新衣服，並把犯案時穿的衣服放在服飾店後離去。

警方指出，王男是毒品、竊盜慣犯，過去多次犯下如搶奪、竊盜、毒品、槍砲管制、過失傷害等罪名，幸好這次被搶的謝女沒受傷，追上去時路人看到也隨即報警。

獲報後警方循線調閱監視器，發現王男前往當地過去有名的毒窟，3小時內逮到王男，並去他待過的服飾店找到犯案時穿著。據了解，王男疑似忍受不了毒癮，在藥頭開價後拿不出錢，才會動歪腦筋，當下就去買毒品，趕緊先吸1包海洛因解解毒癮。

王男坦承自己有偷機車搶劫，還把被害人財物與物品分批棄置在三峽區各地，警方也帶著他逐一取得贓物並通知謝女指認領回，並於王男身上找到剩下的海洛因1包（0.42公克），全案將依搶奪、竊盜、毒品等罪嫌移送新北地檢偵辦。